En pleno fragor de la tan efervescente como anticipada interna peronista en Tierra del Fuego, cordillera de por medio la legisladora provincial Andrea Freites sentó postura en ((La 97)) Radio Fueguina. Y, no pudiendo dominar su formación y vocación docente, tiró las orejas de todos quienes integran el Frente de Todos, principalmente de los referentes de Ushuaia.

El origen del desencuentro se remite a las concentraciones que, tanto en la capital fueguina como en Río Grande y el resto del país, se llevaron a cabo en defensa de la líder del espacio Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández, envuelta en un entuerto judicial que escala día a día. Con inusual beligerancia, en Ushuaia los más altos referentes reprocharon, a viva voz y por redes sociales, la ausencia en la marcha de Ushuaia del hasta hace horas amigo intendente riograndense Martín Pérez, y del menos amigo gobernador Gustavo Melella.

“El contexto social y económico de Argentina no nos debería permitir estas internas innecesarias. No es lo que el vecino quiere escuchar, realmente, quiere soluciones y poder llegar con su sueldo a cubrir las necesidades básicas que tiene, que es lo que hoy no está pasando” amonestó con vehemencia la legisladora Freites.

Cuestionó, justamente en este contexto y a tanta distancia de la definición de candidaturas, la pública exposición de las diferencias en el amplio Frente de Todos, “donde el justicialismo es la parte más gruesa de la formación, pero hay muchas organizaciones políticas y otros partidos que se sumaron y que hoy son sumamente necesarios”.

En sintonía con algunas voces de consenso que se escuchan en el norte del país, Freites consideró que mostrar divisiones en esta situación y contexto, “lo único que hace es darle mayor posibilidad a quien tenemos en frente, y en lo personal considero que sería nefasto para la Argentina otra vez un gobierno de Cambiemos”.

Para la pejotista, “fue un bochorno lo del fin de semana, totalmente innecesario cuando tenemos una situación muy compleja en Buenos Aires con este amedrentamiento que le vienen haciendo a Cristina en su vivienda, este atropello al compañero Máximo Kirchner”.

Reconoció que prácticamente no tiene diálogo con el intendente y presidente del partido, Walter Vuoto –“no tengo mala relación, tengo poca comunicación”, pero no por eso evitó pronunciarse sobre la sorpresa que le causó el ataque hacia Melella y, sobre todo, hacia Pérez: “Melella forma parte de Forja, que también forma parte del Frente de Todos. Pero el compañero Pérez está dentro de esta juventud del kirchnerismo, siempre, el mismo compañero Vuoto lo mostraba como que militan desde muy chicos. Desconozco lo que sucedió”. Pero al cuestionamiento, que sí sucedió, lo consideró “totalmente innecesario y fuera de lugar”.

Como para no dejar dudas de su postura personal en el peronismo de Tierra del Fuego, Freites definió que “el Frente de Todos necesita de todos quienes lo conformamos. Eso lo incluye a Vuoto, a Martín, a Daniel Harrington. Lo incluye a Gustavo Melella, que, si bien es cierto, el gobernador llegó por un partido aparte, no integraba en el 2019 el Frente de Todos, sí integra el Frente nacional y en el transcurso de su gestión hay un trabajo muy articulado con el gobierno nacional, nadie puede desconocer, poniendo palabra y acompañando al Frente de Todos. El gobernador está bien parado dentro del Frente de Todos”.

Sobre el final de la entrevista, la parlamentaria fueguina trazó líneas definitorias tanto de su posición particular, como de la fuerza política que integra y del momento que enfrenta la líder natural del espacio, Cristina Fernández: “No me considero cristinita, soy peronista, lo dije siempre. Por supuesto que acompaño a la compañera vicepresidenta, respeto su trabajo, su trayectoria y es una dirigente muy importante que tuvo la Argentina en estos últimos tiempos. Con esto del cristinismo o el pejotismo, me parece que dejamos de lado a muchas otras organizaciones que están dentro del Frente de Todos y que hoy, reitero, no estamos en condiciones de señalarnos o medirnos”.

Consultada sobre dónde se encuentra Andrea Freites frente a las dos posibles candidaturas a la gobernación por su espacio político, Gustavo Melella o el senador Matías Rodríguez, la legisladora afirmó, prudentemente, “trabajando por la unidad del Frente de Todos”.