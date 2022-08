Crece el interés por las figuritas del Mundial Qatar, aunque no hay y son más caras

Claudio Iñigo, titular del kiosco Nuevo Centro y referente de la distribuidora nacional de álbumes y figuritas Panini, compartió con ((La 97)) el inusitado revuelo que ha causado, ya no sólo en Río Grande sino en todo el país, la aparición del álbum y las figuritas del Mundial de fútbol Qatar 2022. O más bien, la desaparición de las mismas de góndolas y kioscos.

Toda una vida vendiendo álbumes de figuritas, Claudio reconoció que expectativa como la actual, no recuerda haber vivido: “Tengo que reconocer que no, con los promedios de ventas, sobre todo en los mundiales, nunca ocurrió esto que en el inicio se genere tanta locura”. De hecho, destacó que en la fábrica de figuritas del mundial el personal está produciendo en tres turnos.

La segunda sorpresa que compartió Inigo es que, ante la compra masiva y desesperada de la gente, hoy por hoy no hay ni álbumes ni figuritas en Río Grande.

Y la tercera, bastante más desagradable, es que el precio al público de cada sobre de figuritas asciende en nuestra ciudad a $ 180 y el álbum a $ 1.000. En el Norte del país, los valores son de $ 150 y $ 750, respectivamente.

“En realidad, siempre tuvimos problema o de flete, o de devolución, que vuelve por despacho de aduanas y tiene un costo” explicó. “Hay factores que tiene Tierra del Fuego, que lo tiene claro todo fueguino que eleva el costo” agregó al respecto.

Fue muy gráfico el ejemplo que puso Claudio para ilustrar el perjuicio mencionado. El costo operativo para un distribuidor en la provincia de Córdoba, “si tiene una devolución la sube a un camión y la devuelve. Nosotros tenemos que pasar por un despacho de aduana, pagar despachante y todo el proceso que lleva de flete, etc. Son cuestiones operativas que el que no las vive no las considera y el que las vive, tiene complicaciones”.

Refiriéndose puntualmente al tema del desabastecimiento, adjudicó la problemática sencillamente a que “desde la fábrica no pueden cubrir los pedidos, justamente por la demanda generada. Si yo pido 20 cajas, me mandan 5, con lo cual automáticamente se desabastece, no se puede atender al kiosco ni a nadie”. Dijo que, una vez recibido el pedido, en cuestión de dos o tres horas se termina el stock.

Para colmo, no pudo asegurar el cumplimiento de próximos pedidos, “hablan del martes, pero es poco probable que el martes tengamos, lo más probable es que no. Sobrepasó, no hay mucha más explicación”.

En términos comparativos, clarificó con el ejemplo de la proyección en ventas de televisores para el Mundial: “Proyectan vender un millón de televisores para el Mundial, de acá a diciembre. Pero resulta que ese millón todos lo quieren comprar mañana. No está hecha la producción, era de acá a diciembre”.

Intentando explicar el fenómeno desde un punto de vista social, Iñigo ensayó “una sensación de crisis de abstinencia de fútbol, es como si a esta altura el Mundial ya se habría jugado. Hay muchos factores, hay redes también, que antes no eran tan importantes”.

Por otra parte, ante la falta de producto, en el negocio tomaron la decisión de no vender más de 10 sobres por persona. Mencionó casos de gente que “quería comprar $ 10.000 o $ 15.000 en figuritas, pero así repartimos entre más cantidad de pibes, antes que se los lleve uno que tiene plata”.