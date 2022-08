Río Grande.- El concejal Hugo Martínez salió a la palestra para aclarar que la sesión del pasado viernes, a la que le tocó en suerte presidir por una situación de ausencias por problemas de salud, “simplemente no se llevó a cabo porque la sesión no comenzó”.

Agregó que “en el mismo momento en que estábamos haciendo los preparativos y en el que estaban exponiendo vecinos en la Banca que habitualmente está destinada para escucharlos, ocurrieron varias cosas, una de ellas era que el presidente en ese momento del Concejo Deliberante (Concejal Pablo Llancapani), fue informado de que él pasaba a ser Intendente a cargo porque el que estaba ocupando esa función ejecutiva (Concejal Javier Calisaya) se había ausentado casualmente por unas horas, aunque después se volvió a ocupar funciones cuando se pospuso la sesión, así que fue muy llamativa la forma de ausentarse”.

Entendió que “las cosas se dieron así y las condiciones para llevar adelante una sesión no estuvieron dadas porque querían incorporar asuntos que no estaban en el Orden del Día y se venía muy difícil la situación porque nosotros entendemos que la responsabilidad del Concejo Deliberante es muy importante como para que desarrollemos una sesión a las apuradas y sin analizar previamente ordenanzas que son muy importantes para la comunidad, inclusive para los involucrados”.

Aseguró que “de hecho, cuando me retiro, lo hice a los abrazos con muchos taxistas porque fuimos compañeros de trabajo y no me olvido de eso ni de los intereses que tienen esos trabajadores que para mí, son importantes”.

Remarcó que “en realidad la sesión se pospuso. Cuando quedo a cargo del Concejo Deliberante en este cuadro de situación, tan complejo, decidí posponer, que es la palabra correcta y no suspender, la sesión”, concluyó.

El efecto dominó

Todo comenzó el viernes a la mañana cuando el intendente de la ciudad, Lic. Martín Pérez tuvo que viajar a Buenos Aires a llevar adelante importantes gestiones para Río Grande (ver aparte) y quedó a cargo de la Intendencia el concejal Raúl Von der Thusen, quien se tiene que retirar por un tratamiento médico a raíz de una operación que le realizaran recientemente y por lo tanto lo debe reemplazar el concejal Javier Calisaya, quedando a cargo del Cuerpo deliberativo, el concejal Pablo Llancapani. Es en este punto en que se da la situación que describió el edil Hugo Martínez, que Calisaya se ausentó por unas horas y por lo tanto lo debió reemplazar Llancapani como Intendente y el propio Hugo Martínez debió quedar al frente del Concejo Deliberante.