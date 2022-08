Zarantonello señaló que “queremos informarle a la comunidad, especialmente a toda la gente de la zona rural, que estamos iniciando trabajos de mantenimiento en las diferentes rutas”, y añadió que “se inició el mantenimiento en la ruta 3 Norte que le compete a Vialidad mantenerla y también en la ruta provincial número 5”.

“Cómo es de público conocimiento, todos sabemos que en este último mes más que nada las condiciones climáticas por el tema de la lluvia han hecho que las rutas estén poco transitables y el hielo también produce que las rutas no estén en buenas condiciones, pero también cabe aclarar que nosotros no podemos ingresar con máquinas pesadas por qué lo qué haríamos es todavía romper más todo lo que es el piso -precisó Zarantonello-. Por lo tanto, estamos esperando que se seque y poder ingresar con las máquinas para hacer el mantenimiento para ir arreglando de a poco y manteniendo todo lo que tiene que ver con las rutas provinciales”.

“Estaba prevista esta situación, lo que no podemos prever, obviamente, es el tema de las condiciones climáticas, a llovido mucho y eso no permite que los equipos puedan entrar, porque hablamos de equipos pesados, por lo tanto tenemos que esperar que seque, pero no que esté cómo está en estos momentos que hay mucho deshielo, mucha agua acumulada y esto hace que no se permita el trabajo de mantenimiento Vial”, expresó la funcionaria.

“Una de las rutas que sí quiero destacar es la ruta número 23, porque la gente llama y reclama que Vialidad vaya a acondicionar este camino, pero lo vamos a ir haciendo mientras el tiempo lo permita”, concluyó.