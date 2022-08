En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Chamorro comentó que “ocurrió a media mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, dentro de la instalación de la Comisaría 4 en el barrio del Pío Pipo”, y explicó que “dentro de la comisaría, hay un sector que está destinado para el Registro Civil dónde, efectivamente, se encontraba la mamá con un infante de un mes realizando trámites”.

“Cuando yo me acerco a la guardia para la labor diaria nuestra, dónde puedo escuchar los gritos y pedido de auxilio que venían provenientes de la oficina, cuando me llego a la puerta me abren la puerta y, entre gritos, me entrega el infante la mamá, y yo la primera impresión que tengo no es verle el rostro, los labios y las manos, lo que más me llamó la atención que estaban color azul y pude entender que estaba con falta de oxígeno, entonces inmediatamente comienzo a realizar la maniobra para aperturar las vías respiratorias del infante”, precisó el uniformado.

“La situación es que el bebé estaba sin oxígeno y la mamá estaba en shock, en crisis de nervios, entonces yo me hago cargo del infante, realizó las maniobras, a su vez solicito que venga también venga personal médico, en este caso de neonatología del Hospital de Ushuaia, los cuales llegaron en posterior y fueron trasladados tanto la mamá como la criatura hacia el hospital, donde le pudieron dar la mayor atención”, expuso Chamorro.

Asimismo, el comisario se refirió cerca de la experiencia de haber salvado una vida de un bebe: “Son segundos, fracciones de segundo, en los que yo estaba enfocado en pura y exclusivamente realizar las maniobras para poder recuperar la vida de esa criatura, porque si no, si hubiera pasado más tiempo, no estaríamos hablando de este final feliz. Son segundos que uno tiene que resolver, tenía un bebé de un mes que no estaba respirando, son las maniobras logramos y logré que se puede aperturar las vías respiratorias. Vomita un poquito de leche y estaba quieto el bebé, no reaccionaba. Le sigo golpeando un poquito más arriba de su espalda, en el omóplato como es la maniobra, y logro que, por lo menos, la criatura largue el llanto y vuelvo a escuchar el llanto más continuo; entonces a mí eso me da a entender que ya la criatura estaba respirando, y de hecho fue cambiando ya su coloración de piel”.

“Estaba amamantando, la misma leche lo ahogó, y esto es lo que habitualmente sucede, como la muerte súbita, donde uno como papá a veces deja el bebé durmiendo en algún momento y los pediatras siempre recomiendan que deben estar boca abajo para que puedan evitar este tipo de accidentes”, concluyó Chamorro.