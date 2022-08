El titular del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Claudio Cánovas, denunció ante el Ministerio Público Fiscal a uno de los instructores del organismo por golpes y maltratos a los aspirantes a formar parte del cuerpo.

La información fue confirmada por el propio Cánovas a ((La 97)) Radio Fueguina, quien fue enfático al señalar que «esta institución no va a tolerar ningún maltrato físico y psicológico» y sostuvo: «Tenemos que desterrar este tipo de prácticas».

«Me entero por un informe de otros instructores que indican que este funcionario estaría haciendo procedimiento que nada tienen que ver con nuestras normas», relató, y apuntó al instructor Víctor Eduardo Lamas, quien reviste el rango de cabo.

Claudio Cánovas, el denunciante

«Se me informó que el cabo Lamas le pegaba cachetadas a uno de los aspirantes y también que entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, cuando los estudiantes tienen que estar descansando, el cabo Lamas los levantaba y los hacía hacer movimientos vivos, como flexiones de brazos», añadió.

Por esto, explicó: «Me fui de forma personal a Río Grande y me entrevisto con los aspirantes que son mencionados en un informe; los hechos son confirmados y automáticamente entiendo que tiene que ser investigada esta conducta, por lo que llevé los informes que me llegaron a mí, dejé copia en la Fiscalía y el Fiscal me tomó la denuncia».

«Lo más preocupante es que uno de los manifestantes indicó que lo insultaba y le pegaba cachetadas… estamos en el año 2022 y esos agentes se están preparando para ayudar a las personas, nada tiene que ver esto con las prácticas que nosotros enseñamos», indicó, y admitió que, en el mientras tanto, Lamas ya ha sido pasado a disponibilidad.

Por último, también confirmó que en la investigación interna también podría haber sanciones para los superiores ya que reconoció que «faltó contralor»: «Esto pasaba en la noche y alguien debió haber visto lo que hacía Lamas».