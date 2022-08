La arquitecta Agostina Zunino tiene 28 años y actualmente reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recibió en la UBA en plena pandemia. “Por las vueltas de la vida terminé recibiéndome, no en la facultad sino por la pandemia en mi casa, porque estaba en este momento ahí en Río Grande”, comentó la fueguina, siendo que “fue un lindo giro”.

Respecto de su finalización de la secundaria, la joven profesional comentó que “siendo sincera, en el CIERG estaba en Economía, pero sinceramente iba al colegio porque tenía que ir por obligación, en ese momento hacía danza y esa era mi pasión, me apasionaba bailar y me encantaba, y todos pensaban que iba a ser bailarina, incluso yo en un momento lo pensé”.

“Fui a Buenos Aires con ese sueño en realidad, de convertirme en bailarina, ingrese en la nacional y, a su vez, había algo que no me terminaba de cerrar, entonces también hice el CBC para Arquitectura y, a medida que me fui adentrando más en la carrera de Arquitectura, me gustó un montón más, y danza como que no me terminó de cuadrar ni cerrar porque no me veía enseñando y ahí terminó floreciendo el amor por la Arquitectura, básicamente”, relató la riograndense.

“Cuando iba al colegio me acuerdo que yo no quería nada Economía, porque no me gustaba, me encantaban los números, pero no desde el lado contable y siempre me gustó mucho dibujar, la parte más creativa también”, detalló Zunino, y añadió que “entonces, desde ese lugar, me parece que Arquitectura era algo muy lindo para desarrollar”.

Quizás la vocación nació en su ser cuando era pequeña y sus padres tuvieron que construir su vivienda: “Cuando tenía 5 o 6 años de haber ido al estudio del arquitecto y se ve que algo medio me marcó en ese momento, y también ver la emoción de mis viejos. Entonces está buenísimo como profesional de la Arquitectura que uno va cumpliendo como los sueños ajenos y es como tu granito de arena”.