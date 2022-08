El concejal de Nuevo Encuentro salió al cruce del senador camporista, que quiere excluir a Melella del armado electoral para el 2023. «Parece el gordito dueño de la pelota, que si no le gusta se va», dijo.

El concejal de Nuevo Encuentro-FORJA en Río Grande, Javier Calisaya, disparó munición gruesa este lunes contra el senador Matías Rodríguez, quien la semana pasada pateó el tablero político al confirmar su precandidatura a la Gobernación de Tierra del Fuego.

Sin embargo, en ese pronunciamiento, Rodríguez puso «condiciones» que generaron malestar en los distintos espacios que conforman el Frente de Todos, más aún teniendo en cuenta que hasta se animó a restingar la participación del gobernador Gustavo Melella en ese armado político.

«El Frente de Todos es de todos, no de todos menos uno porque para algunos parece que es el frente de casi todos», dijo Calisaya en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó: «Hay algunos que quieren un Frente de Todos sin Melella y se olvidan que él le ganó a la candidata bendecida por el Gobierno Nacional (por Rosana Bertone) en primera vuelta y que más del 60% de los riograndeses votó a Melella».

«Hay algunos que han sido bendecidos por la lapicera, que no siempre ha sido favorable para Tierra del Fuego», siguió, y sostuvo que antes de hablar de nombres tiene que resolverse la situación de modo interno, en la Provincia.

Además, en relación a la candidatura de Rodríguez, señaló que «si lo ponés en la calle los vecinos no lo reconocen» y fue tajante al señalar que «parece el gordito dueño de la pelota que si no le gusta se va».

Por otro lado destacó que «no hay que dejar de hacerse responsable del momento que atravesamos; somos el Gobierno Nacional y no puede achacarse toda la responsabilidad al Gobernador… tienen que hacerse cargo de lo que padecen los vecinos», y añadió: «Tienen temor y por eso adelantan algunas discusiones. Venimos de una elección estatuyente en Ushuaia que marcó dónde está parado cada uno; yo no quiero confrontar con el compañero Rodríguez, pero no se puede sumar a todos los actores y desconocer la trascendencia política que tiene Melella».