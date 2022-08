El gobernador de Tierra de Fuego AIAS Gustavo Melella fustigó el “armado judicial-político” en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y abogó para que “todo el arco político” se exprese en contra de “este avance sobre la República y la democracia”.

En diálogo con una radio capitalina, el mandatario expresó su “total rechazo” a lo que calificó como “un armado judicial-político que hay en contra de nuestra Vicepresidenta, quien siempre ha estado a derecho. Pero del otro lado hay un andamiaje judicial que responde a cuestiones políticas. Esto nos hace muy mal a los argentinos”.

De esta manera, Melella se expresó en torno al alegato y al pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa conocida como Vialidad Nacional, quienes pidieron una pena de 12 años de prisión para la exPresidenta e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“Ya pasamos por momentos oscuros en nuestro país y uno quiere tener la democracia plena –remarcó-. Si uno se atiene a un juicio quiere que haya transparencia. Y creo que no la hay. Tiene que ver con una cuestión política, de sanción a dirigentes que piensan distinto a los grupos de poder en nuestro país”.

A su rechazo personal le sumó el de su partido, Forja, a nivel nacional y consideró que “es lo que tiene que hacer el arco político entero. Debemos pedir que las instituciones se ocupen de lo que se tienen que ocupar. Hay muchas cuestiones en la Argentina que demandan justicia y uno los ve abocados a ciertos juicios contra ciertas personas”.

El gobernador consideró que la justicia “tiene que parar la pelota y entender que con la democracia no se juega. La movilización social hoy está. La gran mayoría del pueblo argentino está movilizado en defensa de nuestros dirigentes, de la transparencia judicial y en este caso de nuestra Vicepresidenta”.

“No solo es la proscripción sino un daño muy grande que se hace al campo nacional y popular. Todos miramos con muchísima preocupación el avance de la justicia sobre la política”, sostuvo.

Melella habló de “ciertos grupos de poder” que actúan “desde lo económico con una corrida cambiar, lo hacen con el aparato judicial y lo hacen con algunos dirigentes políticos. Todos sabemos que ese grupo de poder que está instalado, que acompañó a las dictaduras, hoy sigue con ese mismo pensamiento, con métodos distintos”.

Destacó que no se trata de una preocupación que solo afecte al Frente de Todos: “Es preocupante para todos. Los dirigentes de la oposición, que hablan tanto de la República, de la defensa de la democracia, también tienen que poner voz, porque si no terminan siendo cómplices”.