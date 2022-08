Catena sostuvo que “en los momentos más difíciles que pasan los sectores populares como el nuestro hay que tener claro donde estamos parados, reafirmar el camino y proponernos hacerlo juntos, porque de nada sirve proponernos un camino y caminarlo solo, mientras que nuestro compañeros y compañeras te miran desde la escuela y te miran de ese lugar como diciendo ¿adónde vas?”.

“En este camino colectivo, está el camino de los recuerdos y decíamos que para saber dónde tenemos que ir lo primero que está claro es a donde no queremos volver, y para saber a dónde no queremos volver, y por responsabilidad colectiva y de clase, por responsabilidad política, hay y que decir claramente que desde el gobierno de Macri y el gobierno de Bertone, y las escribanías de la Legislatura de ese momento, propinaron un profundo ajuste en la provincia del cual no nos olvidamos, no nos confundimos y vamos a trabajar para salir de ello”.

“En términos previsionales todavía permanece el ajuste y en este sentido también decíamos que vamos a garantizar las mejores condiciones laborales para las decisiones que toman en torno a la jornada extendida o alguna otra decisión educativa”, remarcó el sindicalista, y agregó que “como se lo hemos dicho el ministro de Educación de la Nación, lo hacen sin consultar a la docencia, sin nuestra participación”.

En ese marco, indicó que “los resultados no van a ser los deseado para la Educación pública porque tiene un grado de improvisación, porque tiene un grado de desconocimiento de la realidad y, por ende cada vez que se pretende avanzar obviamente que se choca con la realidad”.

“Como hemos planteado, no proponemos otro desarrollo que poner en cada escuela lo que le falta la educación pública y que nosotros estamos dispuestos a dar, porque no se trata solo de agregar cantidad minutos de clases, sino que lo principal es mejorar las condiciones pedagógicas, didácticas, educativas en general, para que los pibes en escuela pública pueden transitar, ser felices y obviamente dar lo mejor”, concluyó Catena.