En la Biblioteca Federico Leloir de la sede de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN), la Doctora Mariel Borruto presentó su tercer libro denominado “Régimen Aduanero-Fiscal para Tierra del Fuego AeIAS – Ley 19640”.

En el acto de presentación, la Jueza Federal de Río Grande y docente de la UTN, estuvo acompañada por el Decano, Ingeniero Mario Ferreyra y por el Secretario de Cultura de la alta casa de estudios, licenciado Fabio Seleme.

Una visión ampliada sobre la ley de promoción

Antes de dicha presentación, la Doctora Borruto confió que “estamos muy contentos de tener esta nueva obra porque lo que hacemos en esta tercera edición es ampliar un poco lo que venimos haciendo con la primera y la segunda. En esta tercera edición fuimos incorporando muchos gráficos, mapas y lo hicimos más didáctico al libro ya que la idea es que se conozca más la ley”.

Agregó que “es importante que la comunidad conozca los beneficios fiscales y aduaneros que tiene la Ley 19.640 y conocerla en profundidad, en su amplio espectro. Por eso hemos incluido en esta edición, una primera parte con la finalidad de la ley, toda nuestra problemática geopolítica, todo lo que tiene que ver con nuestra situación geográfica, la conectividad y después, por supuesto, las bases del Derecho Aduanero, trabajamos los tres pilares; es decir, Territorio, Mercadería y Control para abordar también temas, además del Código Procesal Aduanero, por ejemplo, jubilaciones en el ámbito de la 19640”.

En ese sentido destacó que “también hemos incorporado al libro un capítulo entero sobre la prórroga de la ampliación del Subrégimen Industrial y todas las consecuencias que esto traerá, algunas positivas, otras negativas, pero que el lector sabrá dilucidar de qué se trata cada aspecto. La idea era tratar de explicarla a través de la Ley 19.640”.

“La 19640 es una ley aduanera por sobre todo”

La Doctora Mariel Borruto observó que “la 19640 sigue siendo una ley aduanera, sino no tendríamos un área aduanera especial y una zona franca, eso es fundamental entenderlo porque nos ubica en un ámbito geopolítico y a nosotros nos conecta con el Continente. Además de ser una ley aduanera y fiscal -porque es un régimen distinto de lo que hay en el Continente- también introduce un subrégimen industrial que después se va formando con otras normas jurídicas como decretos, resoluciones, decisiones administrativas y demás, que giran en torno a esta ley, como el famoso Decreto 490 y los decretos presidenciales del 2021 que prorrogaron el subrégimen. La Ley tiene 32 artículos y obviamente no contempla todos los artículos que hoy tenemos en vigencia; lo que va modificándose son los beneficios, las prórrogas, las condiciones, etcétera”.

Observó que “la Ley 19.640 no solo beneficia a las empresas que operan bajo su amparo, sino especialmente a los habitantes de Tierra del Fuego, porque la norma apunta a la radicación definitiva de población en la Isla Grande”.

En tanto, agregó y recordó que “han pasado 50 años de la promulgación de la Ley 19.640 y ha hecho mucho por la provincia; es una herramienta que nos permitió conectarnos, nos permitió defender nuestra soberanía y hoy debemos plantearnos si la ley debe continuar o no y yo preguntaría si la situación geográfica, la situación política y la situación geopolítica de la Argentina cambió o es igual que hace medio siglo. Lo que sí es evidente es que seguimos siendo una isla, seguimos haciendo reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, sobre la Antártida -que es el mayor reservorio de agua en el mundo-, todavía no tenemos definida la plataforma entre la Antártida y Malvinas, entonces tenemos varios temas. La ley trajo población estable que no vive del Estado sino de la actividad privada y si bien esta no fue la razón de la ley, sino su consecuencia y esa consecuencia fue beneficiar a empresas que dan trabajo y por eso sostengo que después de 50 años, es una ley que se encuentra plenamente vigente”, concluyó.

“La 19640 vertebró a la UTN y le dio sentido en Tierra del Fuego”

Por su parte el ingeniero Mario Ferreyra destacó que “la Doctora Mariel Borruto, además de ser docente de la UTN y una excelente compañera de trabajo, es una gran investigadora que nos llena de orgullo”.

Añadió que “la Doctora Mariel Borruto ha basado sus investigaciones en torno a la Ley 19640 y su incidencia en estos 50 de vigencia y es una de las voces autorizadas en materia jurídica sobre esta cuestión, de todos sus aspectos técnico-legales y esta es su tercera obra que echa mucho más luz acerca de los instrumentos de la ley y los beneficios que brinda a la comunidad de Tierra del Fuego”.

Amplió que “lo más importante de la obra de la Doctora Borruto es su abordaje desde el punto de vista técnico de la producción; es decir, en esos aspectos grises u oscuros, ella los devela y su libro es como una especie de guía de lo que está permitido hacer con los instrumentos de la 19640 y sus decretos y resoluciones a través del tiempo, sobre los beneficios, primero de la República Argentina y después sobre todo el pueblo de Tierra del Fuego”.

Recordó que “cuando la UTN nació en Tierra del Fuego, lo hizo para apuntalar también recursos humanos para la industria, primero como auxiliares en Ingeniería, luego como licenciados en Organización Industrial y Electrónica, luego como Ingenieros Electrónicos y continuó después como Ingenieros Industriales e Ingenieros Químicos, en Ushuaia con Ingeniería Pesquera y ahora en Río Grande se le sumó recientemente Ingeniería Electromecánica”.

En este sentido observó que “la UTN ha crecido a la par del desarrollo industrial de la ciudad”.

Asimismo, trajo a la memoria al ingeniero Galaor Urcelay, “quien nos ha inspirado y nos emociona cada vez que lo recordamos porque él fe el primer director del Departamento de Ingeniería de la UTN; trabajaba como Jefe de Ingeniería de una fábrica electrónica y dejó su impronta en la Universidad Tecnológica Nacional de Tierra del Fuego”.

Reconocimiento municipal

Por su parte, el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, hizo entrega a la Doctora Mariel Borruto del Decreto municipal que declara la presentación de este su tercer libro, de Interés Municipal.

Además de los mencionados, estuvieron presentes representando a la UTN, el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Licenciado Fabio Seleme, el secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero Abraham José; el secretario Administrativo, ingeniero Demian Ferreyra y del Subsecretario de Planeamiento, Profesor Hugo Schneider. Además participó el contador Ramón Gallardo.

En tanto estuvieron presentes distintas personalidades de la ciudad e invitados especiales, como la Doctora Lilian Herráez, ex Juez Federal de Río Grande y un nutrido grupo de letrados del ámbito local.