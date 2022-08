Cristian Svetlitze, delegado en Río Grande de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), pasó por los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina y relató el cuadro de situación actual ante dos hechos delictivos casi simultáneos que se produjeron el domingo en la madrugada, uno en la sede de la delegación y otro en la farmacia. Este último fue el más grave debido que, por el corte de un cable, quedó interrumpido el suministro eléctrico con el consiguiente perjuicio para la refrigeración de los medicamentos.

Svetlitze confirmó que esta semana tanto él como las autoridades de la obra social concurrieron en reiteradas oportunidades a sede policial para ratificar y ampliar la denuncia hecha el propio día domingo por los incidentes. “No sabemos si son casos aislados, pero prácticamente en los mismos horarios de la madrugada ocurrieron los dos hechos”.

El delegado sí confirmó que ambos edificios cuentan con cámaras de seguridad que funcionaron perfectamente y el material grabado fue aportado a la Justicia, a través de peritos que obtuvieron las imágenes, que ya obran en manos de las autoridades judiciales intervinientes.

Según señaló el funcionario, el gobernador Gustavo Melella está al tanto de toda la situación “y ha pedido que trabajemos para que esto se aclare rápidamente”.

En el orden interno, Svetlitze informó que se inició un sumario administrativo “para esclarecer todo lo sucedido puertas adentro, cuáles fueron las falencias, si funcionaron los protocolos” enumeró.

“El daño no se le hizo a un edificio o a la obra social, sino a los afiliados que hoy necesitan su remedio en tiempo y forma y tienen que esperar, cuando la salud no tiene tiempo de espera” definió el delegado las consecuencias de tan lamentables eventos.

Afortunadamente la farmacia ya está trabajando normalmente a partir del mismo domingo cuando se logró restaurar la electricidad. La problemática se produce con los medicamentos que pueden haber sido afectados por el corte energético que perjudicó a las heladeras especiales que mantienen los mismos dentro de la cadena de frío correspondiente.

Por estos días se articula con los proveedores para que “certifiquen qué sirve y qué no sirve y sacar el daño real de la situación. En función de la conservación de la cadena de frío los laboratorios certifican si la mercadería está óptima, pero hasta que ello no ocurra no podemos entregar”. Informó que se trabaja sobre un protocolo que requiere datos de la temperatura del ambiente, del piso, el tiempo hasta llegar al domicilio del afiliado, entre otra mucha información que se analiza para definir si el medicamento está activo o ya no se puede utilizar.

El delegado asegura que, pese a la gravedad de la situación, esto no estaría provocando desabastecimiento por cuánto se cuenta con farmacias tanto en Ushuaia como en Buenos Aires. “De todas maneras ante esta situación se generó la posibilidad de una compra administrativa, siguiendo el proceso normal administrativo” añadió, de forma de ir ganando tiempo para el caso que la medicación afectada no se pueda distribuir, sobre todo teniendo en cuenta que los tiempos burocráticos para la compra de medicamentos no son breves.

“Puede haber una demora, no tengo por qué mentir, va a haber seguramente una demora”, reconoció. Pero aseguró que “se está trabajando muy muy rápido para que esto se gestione normalmente. Los tiempos de compra y administrativos son largos, se tiene que entender que nosotros estamos comprando con plata del Estado y esto tiene que ser totalmente transparente no es tan fácil como ir a comprar una Bayaspirina a la farmacia” graficó luego Cristian Svetlitze.

La Justicia por el momento descarta un atentado interno de la OSEF. Pero el delegado prefirió no ser tan terminante: “Vamos a esperar los informes finales de la Justicia, no descartamos ni afirmamos nada. Nosotros pusimos todo en manos de la Justicia para que lo determine. Las cámaras funcionaron correctamente, la Justicia tendrá que actuar” dejó entrever.

“Lo más importante es que esto se resuelva para los afiliados. Hoy nuestra preocupación es por los afiliados” garantizó el delegado de OSEF en Río Grande.

Y finalmente agregó que es decisión tomada de las autoridades ampliar la seguridad en términos de mayor número de cámaras y optimización del protocolo de contingencia, ampliando un poco más su alcance. Por el momento, se dispuso seguridad policial las 24 horas en ambas sedes afectadas.