Branca sostuvo que “se determinó que lógicamente el cargo de convencional no es compatible con el concejal si no hay pedido de licencia previo sin goce de haberes, ese pedido fue efectuado de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica, los abogados y constituyentes de la Carta Orgánica cuando se generó, cuando se creó, Valter Tavarone y “Chispita” Fadul los dos dijeron que cuando realizaron la Carta Orgánica pensaron que debería ser de esta manera, no que debería ser aprobado por el cuerpo de concejales, sino que debería ser la echa la solicitud y basta, porque si el cuerpo de concejales tiene que aprobar una licencia para asumir como convencional, así como la puede aprobar la podría desaprobar y no tiene el cuerpo de concejales superioridad de mandato que el soberano, que es el pueblo a través de las urnas”.

“Si el pueblo determina que uno ha sido electo convencional no tiene que ser eso supeditado a una votación indirecta, ya que los concejales son representantes del pueblo, cuando ya el pueblo voto”, amplió el funcionario.

La decisión se tomó durante un cuarto intermedio a puertas cerradas, en el marco de la comisión que preside el convencional Fernando Oyarzún. Había sido el convencional, Juan Carlos Pino, quien presentó el asunto por considerar que existía una posible incompatibilidad en mantener los dos cargos. Con 11 votos se aprobó el dictamen que establece que la duplicidad de cargos de Branca no amerita ninguna sanción.

De todas formas, Branca aseguró que el oficialismo busca destituirlo por las diferencias políticas y las denuncias cruzadas de los últimos meses: “El oficialismo municipal quería destituirme, luego cuando se dio cuenta de que la situación no daba para eso presentó una segunda posición que era aceptar que no había incompatibilidad, pero que se le comunicase al Concejo, que el problema estaba en el Concejo. La decisión de la mayoría fue que no hay nada de que comunicar al Concejo, en principio porque el Concejo no comunicó nada a la Convención y en segundo lugar porque tampoco ven nada que entiendan que hay algún problema en el Concejo”.

“No hay un problema en la convención, no hay problema en el Concejo, luego si el Concejo entiende que hay algún problema y me quiere destituir porque soy oposición y porque La Cámpora no puede gobernar sin dinero con oposición, será una cuestión del Concejo Deliberante, pero en principio lo que se determinó es que no había ni ninguna irregularidad”, expresó Branca.