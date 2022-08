Daniela “Taty” Santome nació en Río Grande, pero hizo estudios universitarios en Córdoba y posteriormente se fue a estudiar a Estados Unidos. Hoy vive en Arabia Saudita y trabaja para una empresa petrolera, aunque regresa cada año a su ciudad natal. “Soy licenciada en Fonoaudiología,me fui hace muchos años, cuando tenía 24 años, me fui […]

Daniela “Taty” Santome nació en Río Grande, pero hizo estudios universitarios en Córdoba y posteriormente se fue a estudiar a Estados Unidos. Hoy vive en Arabia Saudita y trabaja para una empresa petrolera, aunque regresa cada año a su ciudad natal.

“Soy licenciada en Fonoaudiología,me fui hace muchos años, cuando tenía 24 años, me fui a vivir a Estados Unidos y ahora estoy viviendo en Arabia, así que ya hace más de 20 años que estoy afuera”, señaló la fueguina.

En su recorrido educativo inicial pasó por el jardín de infantes La Calesita Encantada, donde su tía era portera; después hizo la primaria en la Escuela N° 10, en el barrio donde viven sus padres, y después del secundario realizó un año en el Polivalente de Arte y los cuatro restantes en el colegio María Auxiliadora de la calle Perito Moreno.

Respecto de su trayectoria universitaria, Santome comentó que “en Córdoba estuve cinco años y después estudié dos años más en Buenos Aires”. “Como muchos chicos que se van de acá, mi hermana había estado en Córdoba y teníamos amigos, así que era como más tranquilo Córdoba que Buenos Aires, decidí irme a Córdoba y la verdad que fue una experiencia inolvidable”, relató la profesional en diálogo con Marita Romero.

Amplió que “fui dos años a Buenos Aires, tomé clases como un posgrado, un doctorado y después, cuando termine de tomar todas las clases, me salió esta oportunidad para irme a Estados Unidos, así que me fui sin hablar inglés, con una valija, por una experiencia para por un año y me quedé 15 años en Estados Unidos”.

“Todos los años vuelvo a Río Grande y me encanta acá, pero también tengo como esa alma aventurera que siempre está buscando algo nuevo, así que al principio fue difícil y ahora, que han pasado 22 años, todos los años es difícil volver a irse porque con mi familia somos muy pegados”, detalló la fonoaudióloga, aunque remarcó que “a pesar de estar lejos hablamos todos los días con mi familia, aunque sea para decirnos buen día o algo, así que siempre estamos muy comunicados”.

“Tengo mi corazón dividido en tres países, porque mis hijos nacieron en Estados Unidos, Arabia me encanta y para Argentina siempre tengo un lugar especial en mi corazón, pero es difícil y uno se tiene que adaptar”, mencionó Santome.

En Arabia ya cumplieron siete años: “Fue para probar algo nuevo y decidimos quedarnos. Mis hijos cuando fuimos tenían un año y tres años, así que esta es como su casa; entonces lo hicimos como parte de nuestra vida y sé que no es más un lugar en el que estamos de paso”.

Por último, la riograndense brindó detalles respecto de su vida actual. “Nosotros trabajamos para una empresa petrolera, yo soy fonoaudióloga y trabajo para la escuela de la empresa, que tiene una escuela primaria donde todos los hijos de los ingenieros, doctores, abogados de la empresa, van a la escuela -precisó Santome-. Es una escuela grande que tiene 1.200 niños y son niños de 65 países, así que hay niños de todo el mundo y la educación es en inglés, así que mi trabajo es establecer si un niño tiene una patología del lenguaje o solamente no saben hablar inglés; entonces trabajo mucho con traductores en diferentes lenguas y después si ellos y los niños tienen alguna patología del lenguaje yo hago alguna intervención”.