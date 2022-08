La protesta se dio luego de que se hiciera pública la denuncia de una mujer que acusó de violencia de género al abogado relator, Marcelo Guzmán, preventivamente separado de su función por parte del máximo órgano judicial fueguino.

Durante la manifestación en la capital de la provincia, la militante María José Pazos habló ante los presentes y señaló que “esta es la movilización de un pueblo que no quiere más violencia, que no quiere más muerte, que no quiere más hambre y no quiere más un Poder Judicial sin perspectiva de género, por eso estamos hoy acá y celebramos que la tenemos a Carla con nosotros”.

“Es muy importante el testimonio que estás dando y no solo para Tierra del Fuego, esto se está replicando en todo el país”, sostuvo Pazos hablándole a la denunciante, y agregó que “acá hay responsables, el Estado es responsable por el abandono, no solamente de Carla y sus hijas, sino de todas las víctimas de violencia”.

Asimismo, respecto de la realidad provincial, Pazos indicó que “tenemos la tasa más alta de femicidios por cantidad de habitantes en Tierra del Fuego”, teniendo en cuenta que “no podemos seguir permitiendo que sucedan estas cosas y seguir pasando por al lado de los machistas violentos como si nada, que siguen ocupando estos lugares, necesitamos ponernos mucho más firmes en este reclamo”.

“Carla, todo esta gente está acá por vos en una marea y estas últimas 48 horas fue impresionante la cantidad de llamadas de todo el país, de los medios de comunicación y agradecer a los medios de comunicación y sobre todos a los compañeros y compañeras que comunican con perspectiva de género -resaltó la referente-; porque también están los otros medios de comunicación, amarillistas, que publican cosas realmente horrorosas con tal de ganar un me gusta o un seguidor más en las redes sociales, y eso también es posible gracias a las redes feministas y las comunicadoras feministas de nuestra provincia”.