“Me saqué una foto sin maquillaje y el panadero la puso en la pared de su local. Me dijo que quedaba entre nosotros, pero a la semana me empezaron a llegar fotos de gente que me decía ‘¡Ey, te conozco sin maquillaje!’”.

Visiblemente molesto, Piñón Fijo relataba así, en julio de 2021 y junto a Jey Mammon, cómo terminó esa fotografía en la vieja panadería La Unión de Tolhuin, en un registro que se perdió entre las llamas como tantas otras imágenes.

“En el sur hubo un panadero que tenía una galería de fotos en la pared», dijo, en relación al panadero más famoso del mundo, Emilio Saenz, dueño de la pandería la Unión. “Fue por 2002, en Tolhuin… Porque entre Río Grande y Ushuaia tenés que pasar por ahí, y era muy paradigmática aquella panadería, iban turistas y todo. Y él entendió que yo era Piñón, alguien le dijo, y me pidió una foto. Pero yo le dije ‘¿te parece?’… Porque no estaba maquillado, no le iba a servir a él ni me iba a servir a mí”, continuó.

Y añadió: “Pero me insistió, le expliqué… Y dale, foto. ‘Esto queda entre nosotros’, le dije; me dijo que ‘sí, por favor’… A la semana me empezaron a llegar fotos de gente que pasaba por ahí y me decía ‘¡Ey, te conozco sin maquillaje!’”.

Hoy, esa misma foto vuelve a viralizarse, pero por cuestiones completamente distintas.

Esta vez es personal

Fabián Alberto Gómez, como es el nombre que figura en su DNI, nació en Deán Funes, Córdoba. Hoy tiene 56 años y dos hijos, Sol y Jeremías. Sin embargo, en los 20 años de trayectoria en televisión, música y teatro, el payaso siempre optó por el perfil bajo.

Piñón Fijo es Fabián Gómez sin maquillaje

Muy rara vez se ha sabido acerca de su vida detrás del maquillaje. Y cuando lo han entrevistado en un contexto lejos del mundo infantil, como en el reportaje para “Caja negra” con Julio Leiva, siempre se ha mostrado con el disfraz circense y la pintura roja y blanca en su cara.

Piñón Fijo está en el ojo del huracán por denuncias en su propia familia (Web)

Ahora, con las denuncias en su contra, recién el público accedió a parte de la vida personal del animador. Se sabe que estuvo casado con Karina Suárez -que salió a defender a sus hijos y se hizo eco del reclamo “Desnaturalicemos los maltratos”– y que ahora tiene una segunda pareja, llamada Fernanda.

Y por si fuera poco, desde el programa LAM volvieron a la carga con la imagen que más rechazo le genera al payaso, pero esta vez, con el morbo latente por la ventilación de su vida personal, Internet hizo lo suyo: rápidamente, la foto con su verdadero rostro se viralizó, quizás como nunca lo había hecho antes.