En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Alejandra Altamirano señaló que “desde el Municipio venimos llevando estas acciones para fortalecer la trayectoria educativo de los niños, adolescentes y adultos también, así que venimos haciendo un fuerte trabajo en los barrios brindando clases de apoyo escolar, clases de inglés y diferentes capacitaciones”.

Agregó que “son varios compañeros docentes que están en distintos barrios porque la idea es que el Municipio se acerque a los barrios y no que tengan que trasladarse ellos al centro y otros lugares”, y amplió que “tenemos clases de apoyo en Chacra IV, en el barrio Mutual, en el CGT, próximamente vamos a tener también en AGP, tenemos en Chacra XI, lo que es Margen Sur, la biblioteca Schmidt, en Padre Zink y así que tenemos varios lugares, en Casa del Niño, en Barrio Bishop, y entonces hay variedad para poder ir”.

Los interesados en participar pueden encontrar información en las redes sociales de la Intendencia o acercarse a los lugares para poder conocer los horarios y la disponibilidad.

Por su parte, la profesora Claudia Barría indicó que “nos piden bastante que los ayudemos en las tareas, es mucho el apoyo escolar que se realiza, ellos necesitan atención personalizada y descomprime a las familias, porque han cambiado algunos paradigmas, entonces las familias hoy por hoy les cuesta hacer este acompañamiento a las tareas de los nenes”.

No obstante, la docente indicó que “más allá de que se hace el apoyo escolar con tareas que mandan las seños, también se fortalecen algunas medidas que tienen los chicos o se potencian otras, no siempre llegan con tareas para hacer, sino que también se desarrollan otras actividades, se fortalecen los vínculos con otros alumnos, se reconocen, se preguntan de qué escuela vienen, si son del barrio pero asisten también a otras instituciones”.

En esa línea, la maestra de inglés, Andrea Villanueva, mencionó que “lo que me pude encontrar fue que muchos estudiantes están por primera vez, van desde cero, van con mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender, los padres también se entusiasman, porque está esta posibilidad de que su hijo pueda aprender inglés”.

“Sabemos que la Margen Sur está alejada del centro, venimos de 2 años de pandemia donde el desafío se hace más grande todavía por ejemplo en clases de apoyo y ahí estamos nosotras y nosotros como compañeros, en ayudar, en acompañar al estudiante y es muy importante tener en cuenta este presente de que en la Margen hay Inglés y llevar al niño inglés, porque sabemos que es una herramienta muy importante para la vida también”, destacó la docente.

“Yo estoy enseñando la inglés a los niños de primaria, me encuentro con niños de 6 a 12 años, pero también doy un espacio para los adultos, porque sabemos que en el barrio Austral hay un CENS y hay varios adultos que necesitan apoyo, que necesitan acompañamiento, entonces se brinda un espacio también para acompañar a los adultos”, expresó Villanueva.

Por último, sobre la metodología de aprendizaje, la profesora resaltó que “aprenden intercambiando, lo lúdico es muy importante para los niños de primaria, hay niños que me han llegado que no saben leer y ahí está el desafío de cómo enseñarle Inglés a un niño que no sabe leer todavía y que, por ahí, vamos más a lo lúdico que un estudiante que sí sabe leer”.