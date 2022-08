Una dramática realidad de violencia intrínseca del Poder Judicial fueguino trazó Alicia Ponce, secretaria general del gremio de empleados judiciales, al referirse al resonante caso de violencia de género en el que está incriminado el abogado relator, Marcelo Guzmán, preventivamente separado de su función por parte del Superior Tribunal de Justicia.

En franco diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Ponce informó que desde la entidad sindical vienen trabajando “desde hace muchísimo tiempo y denunciando hechos de violencia internos al extremo de que, forzando todos estos reclamos, hemos presentado al Superior Tribunal un proyecto de protocolo de violencia”. Agregó que el presidente del STJ aceptó el proyecto que ya se comenzó a trabajar en una mesa de trabajo dispuesta a esos efectos.

En términos descriptivos, la gremialista gravemente admitió que “la violencia ya se vive desde adentro, y deshonrosamente, por décadas. Por eso aparecen casos como el de Guzmán, que no solamente tal vez es violento adentro, sino también dentro de su núcleo familiar”.

Alicia Ponce criticó duramente el hecho que el Superior Tribunal haya emitido una resolución un día domingo desafectando a Guzmán: “Es sin precedente. Cómo estaremos de mal que yo tengo que decir que festejo que lo hayan hecho, en forma tardía y oportunista, cuidando su propia imagen, cuando ellos no desconocen la violencia en todos los términos dentro de la estructura”.

Seguidamente, cuestionó con inusual dureza “el tan vilipendiado Consejo de la Magistratura, que es político”. Apuntó a la propia historia del organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar jueces y magistrados: “En Río Grande ha habido jueces que han salido por todos los medios en actos indecorosos y hoy siguen caminando los pasillos como señores”.

“La sociedad se merece otra cosa”, anheló en relación al grave cuadro de situación esbozado. “Una persona que decide sobre la vida de otro no puede ser tan reprochable en su accionar y seguir trabajando. Vas al Consejo de la Magistratura, hay denuncias, y el Consejo dice que ‘no’ que ‘no amerita jury’. Tal vez el juez cuestionado es servil a la política judicial de la constitución del Consejo de la Magistratura” apreció.

Por eso se resignó a que, con esta conformación del Consejo de la Magistratura que elige a los jueces y los sanciona, “estamos muy lejos de ser un poder independiente”.

“Son todas palabras, como decía Carla (la mujer víctima de violencia) en su relato desgarrador. En los hechos tendríamos que ser más ejemplificadores” comparó respecto del caso del suspendido Guzmán.

Alicia Ponce también cargó en forma directa contra el Superior Tribunal de Justicia, organismo que, “de un tiempo a esta parte ha perdido el rumbo en todos los aspectos”. E insistió en que la sociedad “está reclamando otro servicio de Justicia”.

Para la secretaria del gremio, el Poder Judicial de Tierra del Fuego es, de los poderes del Estado, “el que más resiste los cambios, no es cuestionado, no es revalidado cada cuatro o seis años, no son revalidados los jueces, no son objetados por su buena conducta… ¿quién determina la buena conducta de un juez? el mismo Consejo de la Magistratura. Es como un círculo vicioso, ellos no se aggiornan”.

Señaló que al Poder Judicial hoy le toca afrontar esta grave situación, “porque se visibilizó el hecho. Como tienen que salir a cubrirse las espaldas, porque hoy es un hecho que traspasó las fronteras de la provincia, salen a decir porque bueno, la semana pasada estuvieron en una Junta de Cortes en Santiago del Estero, y esto es un escándalo a nivel nacional”. Terminante, Alicia Ponce consideró que “la situación escandalosa la propician ellos con su falta de accionar todos los días”.

Sobre el final de la entrevista, se esperanzó en el avance del protocolo de violencia que presentaron, aun cuando todavía no está en marcha. Pero supuso que, tal vez, “este tipo de situaciones, totalmente lamentables y repudiables, sean un punto de inflexión para que el Superior Tribunal diga ‘tenemos que barajar y dar de nuevo y aceptar la crítica constructiva».

Aunque, puso en duda que esto ocurra. Es que Alicia Ponce entiende que en la cúpula judicial de la provincia “no están acostumbrados a aceptar las críticas de nadie, porque nadie los puede sacar del cargo mientras dure su buena conducta. Se jubilan, actúen bien o actúen mal, se ajusten a derecho o no, salgan en hechos reprochables ante la sociedad. Siguen. Porque nadie les dice nada, es el Poder Judicial. Y los actores políticos necesitan del Poder Judicial” concluyó.