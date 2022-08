Liliana, vecina de Tolhuin, habló sobre la denuncia que realizó luego de haber sido salvajemente atacada en un local nocturno y aseguró haber sido agredida por dos mujeres en primera instancia, aunque según testigos, un hombre la pateó en el suelo.

“Vino una mujer a preguntarme tres veces si me animaba a una, y ella me seguía diciendo que me anime. Luego fue el lado de mi padrino, y le preguntó quién era yo. Y ella le dijo que ‘ella me tiene que pagar por lo que le hizo el marido’, entonces yo iba a pagar por lo que le hizo”, dijo la mujer.

Y agregó que “ahora estoy siendo amenazada y están pasando por afuera de casa, estoy con miedo”. “Mi marido dice que no conoce a estas personas. Son Romina y Marcelo Arista junto a Cristina Lezcano. Nunca tuve contacto con estas personas, es la primera vez que los veo”, indicó.

Liliana dijo que “primero fui al Hospital, luego a la Comisaría”, y agregó: «Me dijeron que tenía que esperar hasta el miércoles”.