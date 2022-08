Río Grande.- “Es sabida la necesidad de nuestra comunidad de contar con una residencia para adultos mayores, ya que este gran sector de la sociedad en la actualidad no cuenta con un espacio adecuado para pasar la jornada o alojarse”, sostuvo Von der Thusen.

En este sentido recordó que “en el año 2007 fue aprobada la Ordenanza Municipal N° 2434 que establece la construcción de un “Establecimiento Residencial para Adultos Mayores”, pero al día de hoy esta ordenanza aún no se ha podido cumplir”.

Asimismo agregó que “vamos a solicitar al Ejecutivo la inclusión del estudio técnico y de factibilidad de esta obra en el presupuesto para el ejercicio financiero 2023, teniendo en cuenta que concretar esta ordenanza será un cambio radical para los adultos mayores de nuestra ciudad, un grupo poblacional relegado en muchos aspectos y por mucho tiempo”.

Según indica la ordenanza, este establecimiento deberá brindar servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y atención médica y psicológica no sanatorial a personas mayores, en forma permanente o transitoria.

Con relación a la necesidad de contar con un espacio municipal dirigido a los adultos mayores, el edil manifestó que “es necesario que las familias que no cuenten con los recursos para acceder a un establecimiento privado, puedan tener a disposición un lugar público en el cual no tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero para tener un buen servicio en relación al cuidado de sus adultos mayores. Hace unas décadas atrás esta franja etaria ha aumentado como en otros lugares del país, porque lo que es necesario generar más políticas públicas para su atención”.

Finalmente explicó que “este espacio también buscará suplir la función que tenía el “Hogar de Día”, un establecimiento histórico de nuestra ciudad que fue cerrado durante la pandemia y el cual nunca más volvió a abrir, dejando a muchos adultos mayores sin espacios fijos de recreación y cuidado diurno”, concluyó Von der Thusen.