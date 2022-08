En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Vargas señaló que “nosotros lo que queremos es que no haya más violencia”, y agregó que “hay grados de responsabilidad, las federaciones organizan torneos, los clubes organizan sus clubes, sus competencias, sus equipos y ahí es donde deben hacer, porque la federación lo único que puede hacer es la organización del torneo propio”.

“Lamentablemente en AFA han sucedido durante los últimos fines de semana muchos hechos que han sido engorrosos para nuestra actividad, para el Futsal y que de hecho han sido clasificados con sanciones muy importantes”, expresó el dirigente de Camioneros.

El acuerdo fue firmado por la Confederación argentina de fútbol de salón (CAF), la Liga oficial de fútbol Río Grande (AFA), la Liga independiente de fútbol, la Liga de los Barrios. y la Liga de Veteranos Río Grande.

“Había una serie de burlas, de que si me voy de AFA me voy a la liga de los barrios, me voy a la liga dependiente, me voy a la liga de Benito, y no debe ser así, no nos respetábamos nosotros mismos como federaciones, así que hubo un acuerdo entre las federaciones para generar un canal de diálogo”, amplió Vargas.

“Las otras asociaciones también han tenido varios hechos de violencia y lo tenemos que cortar de una manera -expuso el referente-. Primero uno llevar el mensaje a su federación, a sus clubes y advertir que esto es lo que va a pasar si esto pasa y después habrá consecuencias, porque no hay nada que avale la agresión de nada, no hay razones”.

“Lamentablemente han sucedido hechos que nos han obligado a poder entendernos de esta manera y después podrán perder los espacios que te cede el gobierno, perder los espacios que te cede el Municipio, los espacios que te seré Club Sportivo y el Club San Martín que es donde se juega y los colegios que cede el Gobierno de la provincia”, concluyó.