La carta

Afortunadamente, mi salud sigue evolucionando de manera muy positiva y no tengo dudas que gran parte de estos avances fueron gracias al cariño y acompañamiento que me brindaron durante este tiempo.

Quisiera comunicarles que este jueves, si todo sale bien, me realizarán una nueva intervención quirúrgica en la Clínica CEMEP que ya estaba programada por el equipo médico que me atendió desde que me detectaron los aneurismas.

Como siempre, solo tengo palabras de agradecimiento para quienes me siguen acompañando durante todo este proceso: mi familia, la comunidad, y también mis compañeros del Concejo.

Luego de la intervención, les informaré las novedades que surjan en relación a mi salud y confío que será de la mejor manera.

De corazón, gracias por estar y escribirme 💜.

Cintia