Rodrigo Cabral se egresó en la Universidad de Palermo en el año 2020, en plena pandemia. Su trabajo, ligado a la creatividad y los tiempos modernos de la comunicación, le brinda la posibilidad de disfrutar de lo que hace.

En su educación inicial pasó por el Jardín de Colores que funcionaba en el barrio Intevu, luego asistió a la Escuela N° 7 en la primaria y terminó la secundaria en el CIERG. Además, estudió un año en el Estado de Pensilvania, en Estados Unidos, por un intercambio escolar que lo llevó a conocer una cultura completamente diferente a la argentina.

“Por haber rendido las materias que tenía que rendir en Argentina antes de irme pude terminar el secundario allá, así que tengo dos secundarios, el estadounidense y el argentino”, comentó el riograndense, y añadió que “fue un poco las oportunidades que se fueron dando en mi vida y por suerte tuve el apoyo de mi familia para poder realizarlas, pero nunca fue la idea hacer ese recorrido académico, se fue presentando y fui aprovechando”.

“Lo más importante es tener otra perspectiva de la vida, son países diferentes, creo que fue un poco como que me abrió la cabeza entender la realidades que pueden tener en los primeros mundos y en nuestro país, que son diferentes, y valorar ambas en realidad, no comprarlas tanto, sino conocer y valorar lo que tengo y lo que tenemos, creo que eso fue lo más importante que me dió ese intercambio”, explicó el diseñador.

“Volví a estudiar, en realidad a terminar el secundario, porque por suerte tuve la oportunidad de terminar el secundario con mis amigos, hacer el viaje de egresados, a tener la fiesta por suerte y luego el plan era venir a Capital Federal a estudiar una carrera universitaria”, relató Rodrigo.

Con relación a la carrera que eligió, explicó que “el Diseño de Imagen y Sonido, por lo menos en la universidad a la que yo asistí, tiene que ver mucho con lo que es la animación, motion graphics, que son gráficos animados y también mucha base en el cine, uso de cámaras, puestas de luz, escritura de guiones, es bastante amplio”. “Fue lo que buscaba, tener un abanico de conocimientos amplios para después luego poder especializarme en alguno de ellos”, amplió.

Actualmente, está trabajando en una empresa en su rubro, aunque durante la carrera ya hacía algunos trabajos “un poco más pequeños”, como freelancer. “Hace tiempo estoy en una empresa y no lo veo como mi vida, sino como una parte, y disfruto de mis compañeros de trabajo, de las actividades que puedo realizar y del trabajo -detalló el joven profesional-, hay momentos que no son tan divertidos, pero por suerte la mayor parte del tiempo son cosas que disfruto y está bastante ligado a la parte creativa de resolver problemas relacionados a la parte del diseño, así que es bastante creativo”.