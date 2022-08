En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Villa sostuvo que “felizmente ya la semana que viene van a llegar, el martes, a la provincia las vacunas de formulación pediátrica Moderna para empezar a vacunar este grupo de chiquitos de 6 meses hasta 3 años, 2 años entero inclusive, que son el grupo que nos había quedado todavía sin poder inmunizar”.

“A partir de la semana que viene ya les vamos a ir comentando por los medios cuando ya estén disponibles, distribuidas en los centros de salud y en el hospital modular también, para que se puedan acercar a llevar a los chiquitos a partir de los 6 meses y hasta 3 años ya cumplidos”, expuso la funcionaria.

“En esta primera entrega van a llegar al 2400 dosis de vacuna Moderna, vamos a distribuir en la provincia para los chiquitos, el esquema va ser un esquema que va a tener 2 dosis separadas por un mínimo de 28 días -relató la responsable del Programa de Inmunizaciones-. Inicialmente es la estrategia poblacional integral, que hace que vacunándonos mantengamos una inmunidad comunitaria, que nos cuidemos entre todos”.

“La otra es la importancia es que el chiquito, por ahí comparándolo con el adulto, tiene menos casos o por ahí a veces son leves, pero hay casos graves, de mortalidad, de riesgo del chiquito, también hay complicaciones, secuelas del Covid en los chiquitos y hay cosas que todavía no sabemos, que van a haber en chiquitos porque no lo sabemos”, mencionó la funcionaria, y agregó que “entonces, teniendo una vacuna que es, que es eficaz, que ya se está aplicando en Estados Unidos y Canadá y próximamente en Panamá y Perú también van a unirse a esta estrategia, sería una desgracia no aplicarla”.

Por otra parte, Villa anunció que “la otra novedad es que ya sé autorizó el refuerzo para los chiquitos de 3 y 4 años, que todavía estaba pendiente, así que esa es otra buena noticia”. Añadió que “ya los papás de quienes solo tengan dos dosis de vacunas, el esquema primario, ya se pueden aplicar el refuerzo a los 4 meses”.