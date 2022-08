En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Zamorano comentó que “vamos a realizar varias actividades que comenzaremos a partir del primero de agosto, la semana que abarca del primero al siete de agosto, donde se conmemora y se hacen actividad de todos los años”.

“En el transcurso de la semana se van a estar haciendo actividades en todos los CAPS de la ciudad de Río Grande, en el Hospital Regional va haber un stand y van a haber charlas para que participe la comunidad toda”, expresó la profesional, y añadió que “en realidad, no está solamente dirigido a la mamá que está lactando y ese niño, sino a todos los que formamos parte, familia, amigos, abuelos, para poder acompañar la lactancia”.

Respecto de la lactancia y su importancia, Zamorano remarcó que “es milenario porque es la alimentación y hasta la actualidad, con todos los avances científicos y demás, no se ha podido comparar el contenido y todo lo que nos aporta la lactancia y la leche materna, no solo como alimento sino lo que tiene que ver con el vínculo con ese recién nacido y la vinculación que tiene con esa madre, y no solo con la madre sino con todo el entorno familiar que tiene que contener a esa mamá en el transcurso de toda la lactancia”.

Por otra parte, acerca de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de analizar la lactancia, la obstetra mencionó que “siempre vemos que hay etapas en la lactancia, que tiene que ver con el inicio, con el transcurso y también cuando uno va finalizando el término de la lactancia, donde nos encontramos con diferentes dificultades y es el rol de nosotros, como personal de Salud, acompañar conteniendo, y la sociedad ya sea la familia, los amigos, el entorno, poder apoyar y contener a esa mamá que está haciendo la lactancia”.