Hoy alejado de la política, el ex legislador y diputado fue uno de los gestores del desembarco del Frente Renovador de Sergio Massa en Tierra del Fuego, en la década pasada. Celebró la llegada de Massa al gabinete nacional, y consideró que “si esto le sale bien, es presidenciable con total seguridad”.

A propósito de la reciente designación como nuevo mega ministro de Economía, Producción y Agricultura y Ganadería de la Nación de Sergio Massa (hasta hoy presidente de la Cámara de Diputados), ((La 97)) consultó al ex legislador provincial y diputado nacional mandato cumplido Rubén Sciutto, uno de los dirigentes justicialistas fueguinos más cercanos al nuevo superministro nacional.

Lejos en el tiempo, Sciutto, hoy alejado de la política en términos formales, ofició años atrás de nexo en la provincia para que el Frente Renovador que encabezaba Sergio Massa tuviera presencia eleccionaria, a través de la construcción de consensos y la conformación de alianzas y listas.

Requerida su primera impresión acerca del resonante nombramiento de Massa en la más alta esfera política nacional, Sciutto se manifestó exultante, “no solamente porque es un amigo en un lugar importante, sino porque la Argentina necesita a una persona como Sergio Massa, que se ha preparado, que tiene los equipos y que desde tanto tiempo que lo conozco trabaja incansablemente por tener una planificación para la Argentina”.

Habiendo sido compañeros de bloque durante sus últimos años como diputado nacional, con un vínculo muy importante, el fueguino sostuvo que, si bien no es alguien a quien encuentre frecuentemente, por su ocupación principalmente, “tengo un vínculo a través de mensajes, lo he visto en algunas oportunidades, ha abierto algunas puertas para mí en mi nueva función como empresario deportivo y tengo mucho contacto con su equipo de colaboradores en los distintos ministerios”. En términos políticos Sciutto remarcó que se siente “parte, aunque no estoy, del Frente Renovador que fundamos hace tantos años”.

“Es la persona más preparada en Argentina para atravesar este difícil momento” definió enfáticamente Sciutto al recientemente designado ministro de Economía. “Tiene el consenso y el apoyo de todo el frente político peronista, gremios, movimientos sociales, sabe lo que tiene que hacer”.

A Sergio Massa se lo conceptúa como un político con muy buen vínculo con Estados Unidos y con otros países importantes, y así lo certificó Rubén Sciutto: “Lo ha trabajado durante años, he trabajado codo a codo con él y es una persona que sabe lo que hace”. Más allá de algún desgaste que algunos reparan, debido a las cambiantes circunstancias de la política, considera a Massa “intelectualmente una persona brillante, y tiene un equipo económico sostenible en el tiempo que saben hacia dónde ir. Si tiene apoyos y la oposición no sale a matarlo y puede lograr algunas medidas prontas, fíjese cómo reaccionaron los mercados, esto es una buena señal y ojalá esto siga”.

Adhirió Sciutto al pronóstico que ya muchos enarbolan, respecto de la construcción de una eventual candidatura presidencial de Sergio Massa, si sale indemne del alto desafío que debe encarar: “Si esto le sale bien, es presidenciable con total seguridad. Una vez le dije que ‘algún día quiero tener un amigo presidente, creo que vos lo vas a ser’. Lo veo desde hace muchos años” especuló.

Compartió el ex legislador y diputado su esperanza y optimismo respecto de la designación de su referente nacional: “Hoy es unir a todos, seguir adelante, trabajar por el bien de la Argentina y Sergio Massa reúne estas condiciones. Sinceramente lo digo porque estoy muy contento de este cambio”.

El contexto para Massa

Sciutto hizo referencia al clásico axioma peronista “primero la Patria, después el Movimiento y, por último, los hombres” a la hora de explicar los vaivenes en la carrera de Massa que por momentos lo enfrentaron virulentamente con quienes hoy son sus aliados: “hoy el interés superior es salvar a la Patria en esta coyuntura que estamos atravesando, que circunstancialmente le ha tocado a él tener que asumirlo como un hombre importante. Los otros son temas que él tendrá que definir, pero creo que la política muchas veces hay que tomar distintos caminos para seguir adelante y llegar al fin último que creo que es que Sergio Massa sea presidente” dijo sin más vueltas.

Rubén Sciutto nunca tuvo una relación fluida ni cercana con el llamado kirchnerismo duro, en sus épocas de protagonismo. Consultada hoy su opinión sobre el kirchnerismo y su papel dentro del Frente de Todos, consideró que “también se ha ido adaptando a esta nueva circunstancia del país y cada vez es menos kirchnerismo duro. Tienen que comenzar a asumir que hay otros actores, otras personas tan importantes como ellos se pensaban que eran. Mi pensamiento no lo he cambiado, creo que son una parte importantísima de este Frente, que tienen que estar por supuesto, pero la circunstancia y la adaptación a los nuevos momentos de la Argentina se tiene que dar”.

En ese contexto, insistió en que “Sergio Massa tiene la capacidad y habilidad para hacer, y eso me da mayor argumento para decir que está en el momento justo que la Argentina necesita”.

En relación con el parecer que desde el Ministerio asuma Massa para con Tierra del Fuego y el tan trascendente régimen de promoción industrial, Sciutto recordó que “cuando estábamos en el bloque trabajamos mucho para que Tierra del Fuego siga adelante con la 19640. Cuando lo llevé a Tierra del Fuego él se comprometió públicamente para la continuidad. Sabe muchísimo de la realidad de Tierra del Fuego, no tiene por qué haber cambiado su pensamiento en cuanto a la continuidad de la ley y la defensa geopolítica” conjeturó.

León herbívoro

Decididamente en el plano personal y actual, y si la llegada de Massa le haría pensar en un regreso a la arena política, Rubén Sciutto consideró “una pregunta difícil de responder para quien estuvo tanto tiempo en la política como yo. Cada vez que pasa algo de esto hay un cosquilleo en el estómago… pero tengo hoy una vida muy ordenada, muy contento con lo que hago, me va muy bien y no quiero dejar de hacerlo”. Hoy está dedicado al rubro de gimnasios, carreras y deportes desde Buenos Aires con presencia en varias provincias, como el caso de la muy conocida competencia Ironman, que lo tiene como principal organizador.

Sí se comprometió públicamente a “colaborar desde afuera en lo que pueda, él sabe que en mí tiene un amigo y la militancia externa que pueda hacer, la voy a hacer”.

Aunque haciendo un gran esfuerzo, Sciutto destinó un párrafo a la actualidad de las gestiones justicialistas en la provincia: “Yo respeto todas las gestiones peronistas. No estoy en el día a día, veo que hacen mucho, por lo menos en los medios veo que el trabajo es arduo, y esto espero que le llegue a la gente”.

“Me hace muy bien hablar con los fueguinos, saludarlos, abrazarlos. Me siento fueguino, aunque no viva en Tierra del Fuego. Voy cada vez que puedo y añoro caminar por las calles de Río Grande, sobre todo” se despidió de la audiencia Rubén Sciutto, un político de extensa trayectoria en Tierra del Fuego, hoy retirado de las lides políticas. O eso es lo que cree.