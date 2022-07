Este viernes, fue noticia a nivel nacional la detección por parte de la Aduana Argentina de un complejo mecanismo de contrabando, que permitió recuperar 1.5 millones de dólares que estaban próximos a ser girados al exterior desde Río Grande.

El «modus operandi» fue revelado hoy a través de un informe exclusivo de ((La 97)) Radio Fueguina y permite reconocer a las distintas partes necesariamente involucradas en una estafa de este tipo.

Y son justamente esos actores, desde la empresa vendedora en China hasta los Despachantes de Aduana de nuestra ciudad, los que quedaron en la mira y hoy son apuntados como beneficiarios indebidos del siempre cuestionado subrégimen de Promoción Industrial.

Hasta ahora la clase política había optado (no se sabe bien si por ignorancia o comodidad) por el silencio en relación a las decenas de delitos de contrabando que se registran en territorio fueguino cada temporada, con perjuicios para las arcas nacionales pero también con un daño directo para la 19.640.

Solo por citar un ejemplo, radiofueguina.com informaba el año pasado que a lo largo del 2021 las autoridades habían secuestrado más de 160 mil atados de cigarrillos, valuados en unos $40 millones, que se intentaban llevar a Chile por pasos no autorizados.

Caparrós, la primera en alzar la voz

Diferente y por qué no más grave fue lo ocurrido en las últimas horas y esto motivó a que la diputada Mabel Caparrós realizara un duro descargo, en el que pide que los empresarios fueguinos emitan opinión sobre lo ocurrido y hasta les reclama por los constantes pedidos de exenciones que, justamente, los políticos tienen que llevar a las mesas de negociaciones cuando se discuten los beneficios de los que (todavía) goza Tierra del Fuego.

«Empezamos a conocer donde se van los dolares que deberían ir a los trabajadores en insumos para la producción», dijo Caparrós, y saludó la labor del personal federal: «Gran trabajo de la Aduana, espero que se repita a lo largo y ancho del país».

Pero los elogios terminaron al resaltar: «Ahora espero escuchar a todos los empresarios fueguinos opinar sobre esto, porque ellos son los que nos piden a la política por el subrégimen, por los dólares que les faltan para producir». «Quiero oír para tener certezas de que no pusimos la cara frente a los que no quieren el régimen especial de TDF solo para que un grupo de delincuentes a los que no les interesa nada del país ,se llenen de guita de manera delictiva», cerró la diputada nacional.

