El diario El Cronista publicó un durísimo análisis respecto a cómo avanza la temporada en el Cerro Castor, criticó la forma de atención a los turistas y expuso los elevados precios que transforman esta atracción en «una escapada para pocos».

El medio señala, en una nota compartida por otros portales especializados, que ya se «levantó una avalancha de quejas por la desorganización para subir a sus pistas y la disconformidad de quienes eligieron este destino como lugar para vacacionar este invierno».

Pero no se queda ahí. ««La atención del personal es pésima. En la boletería, en los medios y en los restaurantes«, es uno de los muchos comentarios que dejaron los usuarios en un popular sitio de web de reseñas turísticas después de experimentar malos tratos y destiempos a la hora de interactuar con los encargados de las diferentes áreas de Cerro Castor», agrega el informe periodístico.

Abundando en las descalificaciones al centro turístico, en otro párrafo, recuerda: «No es la primera vez que el centro de esquí queda expuesto a este tipo de situaciones. En 2021, luego de una larga pandemia que golpeó fuertemente al sector turístico, hubo escenas similares a las de este año: turistas enfurecidos por la desorganización en las pistas, filas eternas para llegar a las aerosillas, el desgano de los empleados y la sensación de haber elegido el lugar incorrecto para desconectar de la cotidianidad, con el objetivo de pasar unas vacaciones alejados del estrés y el desorden».

Por último, El Cronista también pone el foco sobre una situación que siempre despierta polémica: los elevados precios que transforman esta actividad en un gusto que solo unos pocos argentinos pueden darse.

«El día de alquiler por el equipo completo para esquiar o hacer snowboard alcanza los $ 7000 aproximadamente, y los pases a las pistas, unos $ 7500 más, cifras que pueden dar impotencia si el contexto no cumple las expectativas mínimas de cordialidad y calidad prometida», añade.

«Al final, ir a «vivir el invierno» en Cerro Castor, como proponen en su web, puede ser una experiencia que será mejor re chequear a la hora de elegirlo como destino de disfrute para las próximas vacaciones», cierra a modo de conclusión el informe de El Cronista, vale decirlo, cargado de cierta saña.

