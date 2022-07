De un total de 528 personas que hasta el momento rectificaron su género femenino o masculino por no binario en su Documento Nacional de Identidad, 7 son habitantes de la provincia de Tierra del Fuego.

Así lo informó la Dirección Nacional de Población del Renaper, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, a un año de haberse sancionado el Decreto 476/2021 que habilitó la posibilidad de optar por nomenclatura “X” en el documento y el pasaporte, a aquellas personas cuya identidad de género no se encuadra en el binomio masculino/femenino.

Esta ampliación de derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) que el decreto contempla, sitúa a la Argentina como el primer país de la región en concretar iniciativas de reconocimiento de derechos en cuanto a perspectiva de género.

Sobre el total de cambios de identidad de género realizados en el país desde el 21 de julio de 2021, el 20,8% corresponde a rectificación de DNI incorporando la mencionada nomenclatura “X”.

Del total de personas que ahora cuentan con DNI no binario, el 63,8% reside en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 228 y 110 personas respectivamente.

Mucho más atrás siguen las provincias de Mendoza 5,1%, 27 personas, Neuquén 4,2%, 22 personas, Córdoba 3,8%, 21 personas, y Santa Fe 3,4%, 18 personas.

En la provincia de Tierra del Fuego, 7 son las personas que solicitaron y lograron modificar sus documentos en el casillero de género que ahora luce la “X” correspondiente. En términos estadísticos nacionales, los fueguinos no binarios representan el 1,32% de quienes lograron ese reconocimiento.

Formosa, San Luis y Santiago del Estero son las provincias con menor cantidad de interesados en obtener su nuevo estatus documental a partir del decreto que así lo permite, sólo una persona en cada uno de esos estados. En La Rioja, nadie solicitó el cambio.

La estadística demuestra que la población con DNI no binario es mayoritariamente joven, ya que más de la mitad, el 55,5%, tiene entre 17 y 29 años de edad.

La asignación de la “X” en el campo “sexo” de los documentos abarca “la autopercepción de género no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, según reza la letra del decreto.

Los argentinos o argentinas que quieran tramitar el cambio en su DNI lo pueden hacer en las distintas sedes del Renaper, o bien en cualquier delegación de registro civil, y en el exterior, en los consulados argentinos. Sólo se requiere partida de nacimiento, previamente rectificada, y DNI vigente. Los extranjeros residentes en Argentina pueden hacer igual trámite, en la Dirección Nacional de Migraciones.

