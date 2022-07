Se declaró que la mercadería importada costaba un millón y medio de dólares, cuando en realidad no superaba los 30 mil.

La Aduana desactivó en las últimas horas una fraudulenta operación mediante la cual una empresa con asiento en Río Grande pretendía sobrefacturar importando «basura tecnológica».

Según se desprende de un comunicado del organismo nacional, la maniobra consistió en simular la importación de productos tecnológicos, cuando en realidad se trataba de materiales provenientes de China de escaso valor.

«La basura tecnológica que se pretendía importar fue declarada por un monto de US$ 1,5 millones, cuando en realidad el valor de la mercadería no superaba los US$ 30.000 por el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados«, se informó oficialmente hoy.

La maniobra saltó a la luz cuando se detectaron irregularidades en las fechas de las facturas que amparaban esas compras, lo que hizo que se activaran las alarmas de la Aduana.

Ante esta anormalidad, la operación “pasó a canal rojo y verificación exhaustiva”, precisó el comunicado, en el que también se asegura que «si se considera la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora los USD1,5 millones le hubiera implicado una ganancia ilícita de $300 millones».

La mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, constituida el 15 de mayo de 2020. Además, trascendió la empresa importadora era KMG Fueguina S.A.

De acuerdo a la presentación oficial realizada, esta firma simulaba la importación de placas de video que en realidad no serían operativas y que, además, venían con precios sobrefacturados. Esto, se presume en base a la investigación, tendría por objeto hacerse de dólares a precio oficial de modo fraudulento.

Una familia local de despachantes, involucrada

La denuncia radicada por la propia Aduana recayó ahora en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. Mariel Ester Borruto, quien ya ordenó las primeras diligencias en nuestra ciudad.

Algunas de esas órdenes ya se materializaron y ((La 97)) Radio Fueguina pudo saber que ya durante la tarde de este viernes se realizaron allanamientos: en las próximas horas comenzará el análisis del material y la documentación secuestrada.

Además de la sede que la empresa KMG tiene en la ciudad, también fueron allanadas las oficinas de una reconocida despachante de aduana de nuestra ciudad y que forma parte de una familia dedicada desde hace décadas al rubro. Un dato a tener en cuenta: la mujer investigada ya estuvo involucrada en una investigación realizada por el Juzgado Federal de Río Grande, también por contrabando.