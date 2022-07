El Ingeniero Industrial Alexis D’agostino estudió en Córdoba, logrando terminar la carrera después de un gran esfuerzo académico. Como muchos fueguinos consideró que “en Tierra del Fuego nacimos sabiendo que nos íbamos a tener que ir a estudiar afuera”, y agregó que “a mí no me costó tanto la mudanza, pero a mi viejo si le costó bastante y, después de mucho tiempo, me enteré que se habían largado a llorar cuando yo me fui”.

Si bien pudo desandar el desafío universitario con buenos resultados, el joven profesional comentó que “el contraste entre el colegio y entrar a una universidad como la Nacional de Córdoba, con la trayectoria que tiene todo, fue todo un tema”, teniendo en cuenta que “el ingreso fue bastante duro y la carrera de Ingeniería también”.

“Hasta el día de hoy no estoy convencido de que Ingeniería fuese lo mío -confesó el muchacho-, pero creo que fue una buena decisión. Yo creo que no era tan numérico mi perfil. De hecho, antes de entrar a la universidad, cuando tenía que decidir qué carrera, fui a hacer un test vocacional y me dio una amplitud de carreras que era bastante grande. Tenía comercio exterior, químico, un par de ingeniería, tenía una diversidad bastante grande y terminé eligiendo la verdad bastante inconsciente de lo que me estaba pasando. No entendía muy bien lo que me estaba pasando y qué hacer. Ingeniería me daba esa posibilidad de elegir un poco más adelante, porque Ingeniería Industrial es una carrera que abre muchas puertas. Entonces da la posibilidad de ir metiéndote en distintas áreas y es un poco lo que fue después mi carrera laboral también”.

Tan amplias eran sus capacidades e inquietudes reflejadas en el test vocacional que incluso actualmente desarrolla otras actividades, como por ejemplo teatro de improvisación: “En el año 2014 empecé con teatro, me metí como para probar a ver qué onda con teatro improvisado y me encantó, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Después en algún momento empecé a tomar clases de guitarra y me ayudó mucho a nivel oral, a desarrollar mucho la comunicación, la gestualidad, a abrirme un montón y, como cualquier arte, va sacando cosas que por ahí uno tiene ahí guardadas y que tiene miedo de sacar afuera, y te va ayudando a soltar un montón de cosas”.

Hoy trabaja como consultor de marketing y previamente fue empleado en una agencia publicitaria, siendo que la Comunicación Social pareciera estar en su ADN, ya que su padre Oscar es el titular de ((La 97)) Radio Fueguina.

Sobre las tareas que realiza en el presente y su proceso de crecimiento, el fueguino mencionó “me fui metiendo y abriendo un poco más en el área de lo que cubría digamos mi trabajo y me termine yendo para el lado de la consultoría, es decir que deje de hacer lo que hacía y ahora capacito a otras personas para que hagan lo mismo que yo”.

Por otra parte, Alexis remarcó la importancia del acompañamiento de su familia durante los estudios y las etapas de descubrimiento personal. “He tenido siempre un apoyo incondicional de mis padres en la carrera y en la educación desde chico, empecé en la escuela N° 2 y después pasé a la escuela privada, y mis viejos la verdad que apostaron y me bancaron mucho”, detalló el ingeniero, y añadió que “no sé cómo hacían para pagar la cuota de la escuela pero eso hoy me dio herramientas que me permiten obtener un nivel de ingreso como para poder trabajar con clientes de afuera y, después, en el colegio, en la universidad siempre tuve mucho apoyo y, de hecho, el primer trabajo que tuve salí de la entrevista laboral y ahí nomás lo llamé a mi viejo y él me bancó un tiempo más para que yo pudiera aceptar el trabajo que era por poca plata”.