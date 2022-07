La disparada del dólar generó un sinfín de problemas en varios sectores y la industria fueguina está lejos de ser una excepción: ya en el día de ayer se conocían las primeras medidas adoptadas por las fábricas de Río Grande ante las dificultades para hacerse de insumos para la producción.

Y esta incertidumbre general contribuye, como lo suele hacer, a la especulación general, pero por sobre todo de parte de los grandes grupos empresarios, con un dólar blue que cerró ayer a $317 y una cotización oficial que apenas alcanza los $135; para colmo, nada asegura que la estampida haya llegado a su fin

Por todo esto, al menos dos empresas radicadas en nuestra Provincia estarían recurriendo a una novedosa forma modalidad para cuidarse de esta «devaluación de hecho» y así «refugiar sus pesos», tal y como aseguró un informe emitido por A24 anoche.

Y es que el periodista Maximiliano Montenegro aseguró anoche (video) que las firmas Newsan, de Ushuaia, y el Grupo Mirgor, de Río Grande, están comprando porotos de soja a los productores de grano

«Estas empresas como forma de resguardar los precios y engancharlos a una posible devaluación a futuro le compran porotos de soja a los productores y le dicen guardámelos en el campo, que es lo mismo que tenerlos en el banco», aseguró Montenegro, y parafraseó a los empresarios: «No me los des, porque sino lo tengo que acopiar, almacenar y no tengo dónde, no soy una empresa que esté en el rubro».

«Esto ocurre también con otras empresas», indicó también, asegurando que esto forma parte de «los incentivos que da esta economía, con una brecha cambiaria enorme»