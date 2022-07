Córdoba comentó que “queremos que en este caso se haga un reconocimiento verdadero para los compañeros de Salud y ese reconocimiento verdadero es como mínimo que este aumento, este 27% automáticamente vaya en una sola cuota”. No obstante, señaló que “sé que al Gobierno le va a costar un poco, que le cuesta, pero ese el reconocimiento verdadero que sentirían y estarían muy contentos los enfermeros y los compañeros que trabajan en salud y es el reconocimiento de hecho lo que le estamos pidiendo al gobierno”.

“Estamos de acuerdo hasta donde estamos llegando, no queremos retroceder porque también estamos muy bajo en lo que corresponde al básico y queremos aumentarlo y si sabemos que el ideal no lo vamos a poder conseguir, pero si por lo menos un reconocimiento del Gobierno provincial y de todos los sindicatos y del pueblo hacia los que pusieron la trompa, los que pusieron el cuerpo y el alma para que no haya más muertos en nuestra provincia y ese es el único reconocimiento que creo que le ponemos dar”, argumentó el sindicalista.

“En eso creo que estamos discutiendo, un poco más un poco menos, y ahí dieron una pauta que se va a llevar a la asamblea y vamos a ver si podemos llegar, y si no mañana (por hoy) tenemos que estar de nuevo en Río Grande así que tendremos que ver todas esas cuestiones para poder llegar y estar en tiempo y en forma”, comentó Córdoba.

Respecto del ofrecimiento concreto del Ejecutivo, el gremialista expuso que “el Gobierno ofreció achicar un poco la brecha, con lo cual nosotros se lo demos rechazado, rechazamos porque era menos de lo que corresponde al básico, que era un 27%, bajarlo, nosotros le dijimos que no, no estamos de acuerdo que se baje el básico y sí, si se puede, elevar, que se eleve para poder lograr cosas positivas”.

“Ojalá el Gobierno nos traiga una buena respuesta -resaltó Córdoba-, en los números estamos muy cerca en lo que realmente se pretende, pero lo que queremos es que se tiene que dar en una sola cuota”.