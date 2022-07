Este fin de semana, el Partido Republicanos inauguró su sede partidaria en Río Grande, con vistas a la contienda electoral del próximo año pero también en el marco de una instalación que en Ushuaia ya es de hecho con su primer representante en un cuerpo colegiado: Agustín Coto logró en las últimas elecciones convertirse en convencional constituyente.

Con ese 2023 en la mira, en las últimas horas abrió las puertas del local que el flamante espacio montó en el barrio Mutual y uno de sus referentes en la ciudad, Samuel Muñoz, aprovechó la oportunidad para dejar en claro dónde se para esta corriente que forma parte, a nivel país, de la llamada «Libertad Avanza».

Muñoz dijo ante la prensa que «en base a las elecciones que tuvimos el año pasado y las que tuvimos en Ushuaia, nuestro partido tiene una propuesta y este (por el local) es un espacio para que la gente pueda interiorizarse respecto a nuestras ideas».

Pero también dejó en claro que Republicanos es un «partido provincial» y no hay verticalismo posible en este caso: «Nosotros no tenemos ningún lineamiento con ningún partido y no tenemos referentes a nivel nacional».

La definición se leyó de parte de algunos como un apartamiento de la polémica figura de este movimiento, el diputado Javier Milei, que en reiteradas oportunidades apuntó y disparó munición gruesa contra Tierra del Fuego en general y contra el subrégimen de Promoción Industrial en particular.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Agustín Coto también habló de esta cuestión y dijo: «Hay personas con las que comulgamos ideas dentro del espectro liberal, pero somos un partido provincial y no respondemos a Buenos Aires». «Nosotros tenemos una relación con Libertad Avanza, con Javier (Milei), pero somos un partido provincial», ratificó.