En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ibarra mencionó que “la tarea principal que tiene Obras Sanitarias es la de dotar agua a la población y de tratar los líquidos cloacales y también toda la parte de pluviales que tiene la ciudad”, teniendo en cuenta que se trata de un trabajo que se lleva adelante los 365 días del año y las 24 horas del día.

“Somos 220 trabajadores aproximadamente en total, es una tarea importante en la ciudad de Río Grande porque el agua es un elemento vital y hay una serie de innumerables trabajos que se hacen”, sostuvo el funcionario, y añadió que “ahora en el invierno hemos preparado un equipo de descongelamiento fundamentalmente porque hay mucho congelamiento dónde hay medidores”.

“Ya tenemos un equipo preparado para salir rápidamente a descongelar y a solucionar el problema de muchos vecinos, así que para eso nos preparamos especialmente”, remarcó Ibarra, teniendo en cuenta que durante el fin de semana pasado se registraron más de 40 congelamientos”.

Esa situación se repite debido a la falta de aislamiento en los medidores, lo cual genera que se congelen las cañerías que están expuestas en la calle: “El tema de los medidores viene ya desde hace muchos años realmente, no es un sistema que esté convenientemente para esta zona porque están en la superficie y al tener conexiones de elementos metálicos eso trae esta situación. Hay cerca de 1800 medidores en la ciudad, entonces lo que tenemos que hacer es solucionarlo, remediarlo y para eso armamos un equipo de Obras Sanitarias para ir a cubrir a los casos que se congele. El problema es el aislamiento térmico y que además está muy a la superficie en la vereda y no está bien para esta zona, no es la mejor solución”.

En ese marco, Ibarra expuso que “indudablemente hay que buscar otro sistema que permita que tenga un aislamiento, así que estamos pensando, estamos trabajando y la posibilidad de que se incorpore como un gabinete a las nuevas construcciones, que ya tengan su lugar como lo tienen el medidor de luz, los medidores gas y que también lo tenga el medidor de agua”.