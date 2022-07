El Senador radical sostuvo que «tanto a nivel provincial como a nivel municipal no hay oposición» y llamó a construir un espacio que discuta los lugares de poder. «No se escuchan opiniones diferentes», sostuvo.

«En Tierra del Fuego no hay oposición», denunció Blanco

El senador y representante de Juntos por el Cambio en el Congreso, Pablo Blanco, pasó por los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina y analizó el contexto político actual de nuestra provincia.

En principio, ratificó su intención de ser candidato a Gobernador el próximo año 2023, pero también disparó contra los sectores «no oficialistas» que no supieron construir una verdadera oposición a nivel local.

«Si vos lo analizás no hay oposición en Tierra del Fuego», criticó, y admitió que seguramente esas palabras «enojen a muchos», pero siguió: «No hay oposición a la Provincia y no hay oposición a los municipios…no se escucha una opinión diferente en el Concejo Deliberante, no se escucha una crítica ni opinión en la Legislatura tampoco, salvo en hechos puntuales».

Sí reconoció, hay una posición «más combativa» en Ushuaia: «Ahí sí, en el Concejo Deliberante, uno escucha voces diferentes y disidentes que buscan discutir la gestión oficial».

Y pidió: «Se debe construir una oposición, criticando algunas cosas en las que no está de acuerdo, sin que esto quiera decir que no se deja gobernar; ante cada proyecto que uno no concuerde hay que presentar una alternativa y todos tienen su responsabilidad en esto».

En relación a los comicios del próximo año, ratificó que «sigue estando en pie el proyecto de Juntos por el Cambio para gobernar en 2023”, y agregó: «Si me toca, yo estaré como candidato a Gobernador».