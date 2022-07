Las vacaciones de invierno suelen generar un lógico incremento en la demanda de tickets aéreos entre Río Grande y Buenos Aires. Y es que coinciden, por esas fechas, las vacaciones de medio término de estudiantes de todos los ciclos y también de algunos agentes de la administración pública.

Por eso, no es de sorprender que cuando falta una semana para el comienzo de esa etapa, ya prácticamente no queden vuelos desde nuestra ciudad con destino a la Capital Federal; y los pocos que quedan, no están nada accesibles.

Aerolíneas Argentinas ya vendió prácticamente todos los asientos disponibles entre el 16 y el 31 de julio y según su página web solo quedan para tres días: el 26, el 27 y el 28 de julio. Quien los quiera tendrá un viaje «relámpago» de hasta 48 horas y, por si fuera poco, para ello gastará más de entre $60 mil y $84 mil.

Si se opta por la alternativa de Ushuaia, la situación no es mucho más alentadora, ya que esa ciudad también pasa por su momento de temporada alta. Sin embargo, al tener mayor oferta pueden encontrarse tickets aéreos prácticamente a diario, y a un valor mucho más accesible.

Aunque existen días en los que solo un tramo también supera los $40 mil, los vuelos Ushuaia-Buenos Aires tienen un precio promedio de poco menos de 60 mil pesos.