Se terminó la aventura de Rafael Nadal en Wimbledon. El español decidió anunciar su renuncia al torneo inglés por una lesión que le impide participar de la semifinal ante Nick Kyrgios. Por eso el australiano jugará por primera vez la final de un Grand Slam.

“Estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir, que la lesión cada vez es peor. He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar. La lesión solo podía empeorar”, expresó en conferencia de prensa.

🎾🎙️ RAFAEL NADAL se retira de #Wimbledon



💬 Así lo ha ANUNCIADO en una RUEDA DE PRENSA y estas han sido algunas de las FRASES que nos ha dejado



💪🏽 ¡VOLVERÁS MÁS FUERTE, ÁNIMO @RafaelNadal! pic.twitter.com/8OoSmZpnY8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2022

La lesión se hizo presente ante Taylor Fritz, en un maratónico encuentro que terminó 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10-4), a favor de Nadal. Pero durante el segundo set el dolor abdominal se evidenció.

El manacorí ya tiene en mente el Master 1000 de Montreal, el US Open y la Laver Cup, que jugará desde agosto a septiembre.

Por su lado, Kyrgios, esperará al vencedor del encuentro entre A la espera del ganador de la otra semifinal entre Novak Djokovic y Cameron Norrie.

(Perfil)