En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Canalis adelantó que “estamos trabajando en base a lo que viene, el segundo semestre ya del año, con las actividades de invierno y la continuidad de todos los proyectos que tenemos que son la verdad muchos”. Informó que se decidió continuar con las actividades pero en una modalidad más lúdica.

A su vez, la funcionaria destacó el convenio firmado por el intendente Martín Perez para la realización de carreras de Educación Física. Sostuvo que “se hizo el convenio del anuncio que para Río Grande, para los que somos profesionales de esto, para los chicos también, los que van a recibir esto también, la noticia del profesorado y de la capacitación para los que ya son profesionales, para las licenciaturas aquellos que son instructores, para las diplomaturas y demás, va a abrir un amplio campo de capacitación y también de habilitación para que se pueda dar clases desde otro lugar”.

“No es un capricho, es salud, es tener más calidad de vida, entonces tener más profesionales en este ámbito la verdad que para Río Grande es algo más que importante”, remarcó Canalis en conversación con Marita Romero, en el programa radial “Un Gran Día”.

Sobre las tareas previstas para este año, la directora mencionó que “como lineamiento de trabajo y como criterio, hicimos un fuerte trabajo en todo lo que es iniciación deportiva, con respecto a lo que son las escuelitas, no solamente para niños, sino también para adultos mayores, con deporte adaptado, entonces el lineamiento fue un trabajo fuerte en eso, no por capricho sino porque también sabíamos que veníamos de dos años complicados en lo que es respecto a la salud y el movimiento”. “Necesitamos otra vez volver al hábito del disfrute de la actividad física, de estar con un grupo y entonces ahí fue enfocado un poco todo nuestro trabajo”, amplió.

“En el invierno se va a trabajar según la especialidad -expuso Canalis-, por ejemplo tenemos la Dirección de Deporte Adaptado que tiene la Coordinación de Discapacidad y de Tercera Edad, ellos van a estar trabajando generalmente a mediodía, entonces en todos nuestros gimnasios las actividades en realidad van a continuar”.

Explicó que se tomó la determinación de no realizar un receso en ninguno de los 6 gimnasios municipales, teniendo en cuenta la importancia de la actividad física en esta salida de la pandemia: “No quisimos cortar las actividades porque creemos que lograr la sistematicidad también de las actividades, no solamente brinda una mejora física, tiene también una mejora psicológica; entonces cortarle las actividades a nuestros chicos ahora no lo creíamos correcto. Lo que hicimos fue continuar con todas las actividades, por ahí con una modalidad diferente, por ahí más lúdico-recreativo, más lúdico-deportivo, así que van a seguir trabajando con los profes”.

“Todo el que quiera consultar respecto a esto lo puede hacer desde la página de Deportes RGA o sino en la Dirección de Deporte Adaptado en Alberdi y Belgrano, así que vayan y consulten desde las 9 hasta las 16 horas siempre va a haber alguien y si no más tarde después siempre hay gente de administración”, concluyó Canalis.