En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Liliana Curtoy, jefa de grupo Scout, comentó que “es una colecta de juguete para poder llevarle a los chicos que no tengan para su Día del Niño”, y añadió que “la idea era hacer una búsqueda en el barrio para que todos puedan colaborar, el 9 de julio vamos a estar recibiendo los juguetes en la escuela partir de las 15:30 hasta las 19”.

“Acá vamos a estar, recibiendo a aquel que quiera venir y ayudarnos. La idea es que a ningún chico le falte su juguete para el Día del Niño, la idea es la empatía, esa es la idea que tratamos de inculcarle los chicos y que sean siempre solidarios”, indicó la referente.

Por su parte, el dirigente Scout, Enzo Zapata, remarcó que “nosotros como Scout estamos inculcando siempre que los niños que vienen por lo menos a nuestro grupo sean empáticos y puedan conocer otras realidades”.

“Desde los 7 años hasta los 21 años los educadores estamos enseñándole a ellos esto, que pueden ir a hablar con algún vecino, que pueden pedir algún juguete donado que no estén usando”, mencionó el jóven, y agregó que “yo particularmente trabajo en La Manada, los niños han respondido muy bien, no sé cómo le habrá ido a las otras unidades, pero es que ellos puedan reconocer eso, que hay realidades, no todos contamos con la misma suerte y no somos favorecidos en alguna u otra circunstancia, y eso es lo que intentamos enseñar a los chicos”.

“Nosotros como educadores vamos formándolos para poder enseñarles y brindarles herramientas a los niños para que puedan ser críticos, que puedan ser ciudadanos de Río Grande en este caso, pero estamos trabajando en todo el país, en todo el mundo los Scouts y nosotros queremos enseñarle eso, que puedan ser ciudadanos críticos, que puedan reconocer lo que está bien, lo que está mal y trabajamos por dejar un mundo mejor que las condiciones en que lo encontramos”, concluyó Zapata.