El intendente Walter Vuoto junto al jefe de Gabinete, Omar Becerra y a la secretaria de Gobierno, Yesica Garay analizaron durante el fin de semana distintos cambios en la gestión diaria de la intendencia con el objetivo de generar reemplazos de perfiles en la gestión que permitan optimizar el trabajo que se lleva adelante en el territorio.

Los cambios se efectivizarían de forma paulatina antes de que el intendente deba licenciarse para asumir como convencional constituyente para la reforma de la Carta Orgánica de la ciudad.

En ese sentido, uno de los primeros cambios se refiere a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde Mauro Pérez Toscani dejará el cargo para seguir como asesor y trabajando para la gestión desde otro lugar. El cambio dentro de la Secretaría fue acordado y en buenos términos con el saliente secretario.

Durante la semana será anunciado el nombre de la persona que ocupará el cargo para llevar adelante el proceso de transición con el objetivo de darle continuidad a las políticas ambientales que se vienen llevando adelante de la ciudad.

El jefe de Gabinete, Omar Becerra destacó que “esta reestructuración del gabinete municipal no se limita a dicha secretaría, ya que estamos buscando renovaciones en distintas áreas municipales con el objetivo de lograr un trabajo territorial más fuerte, cercano a los vecinos y vecinas y dando respuestas desde la calle”.

“El intendente nos pidió un gabinete que esté diariamente en el territorio, atendiendo los problemas de la gente y no en los escritorios” señaló el jefe de Gabinete municipal.

En ese sentido, Becerra anunció que “se está trabajando en distintos sectores a partir de los objetivos precisos para este segundo semestre del año. En ese sentido, más allá de los cambios dentro del mismo gabinete y de los nuevos funcionarios y funcionarias que se sumen, lo importante es poder llevar adelante cabalmente esta agenda que nos pide el intendente y no detenernos en los nombres en particular”.

Los cambios previstos en las distintas áreas serán anunciados durante la semana antes del comienzo de las sesiones de la Convención Constituyente.