Maciel mencionó que dos semanas atrás participó del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en la ciudad de Buenos Aires, junto a las 24 jurisdicciones del país. “Todos los representantes de todas las provincias, ministros, secretarios y jefes de programas que trabajan y participan en relación a garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes y, en este mismo encuentro, además de un montón de otras cuestiones que se bajaron a nivel del país, se presentó la implementación del programa “Acompañar”.

Respecto del plan nacional, el funcionario fueguino destacó que “la idea es poder sostener y fomentar que familiares de niños que han sido judicializados o que están en situaciones de tratamiento ante la Justicia, que puedan ser recibidos por sus familias”, teniendo en cuenta que “a veces sucede que un niño termina en una residencia de cuidados no parentales dentro del Gobierno, justamente porque su entorno más cercano que puede ser sus tíos, sus parientes, algún vecino que tenga un vínculo más familiar con quienes han sido sus padres, no pueden asumir esa tarea de cuidado, ya que tienen necesidades y falta de recursos económicos”.

“Por tal motivo, el gobierno nacional ha implementado Este programa que seguramente pronto se va a llevar a todas las provincias para que las familias puedan conservar ese vínculo y ese niño, que ha tenido que padecer una situación ante la Justicia, no termine en una residencia de cuidado no parental, sino que pueda desarrollar su vida y pueda desarrollar también su mundo afectivo junto a una persona también mucho más cercana y con mucho más familiaridad”, sostuvo el ministro.

“Nos pareció a todas las jurisdicciones que es un programa necesario y que a los niños niñas y adolescentes les sirve y le sirve también al Estado para que esos niños no terminen institucionalizados en un hogar de tránsito, donde no pueden echar raíces, donde se dificulta también la construcción de vínculos afectivos -indicó Maciel-. Nosotros hoy tenemos que el sistema funciona cuando hay una situación donde hay un niño que es intervenido a través de la Justicia por cuestiones relacionadas a sus progenitores, donde intervienen los organismos de protección infantil que están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, se dicta una medida en principio, lo que se realiza es la búsqueda de familiares más cercanos o que puedan generar una red de contención para este niño, niña o adolescente y, si esas personas no pueden abordar esta situación de cuidado o no están, entonces es ahí donde aparece la figura de las residencias de cuidados no parentales, que son instituciones que dependen también del Ministerio, que son los que antes determinábamos como Los Hogares”.

“Sabemos que es lo mejor para ese niño o niña es que puedan encontrar un vínculo afectivo mucho más cercano, que puede ser sanguíneo o no, y que pueda desarrollar ese tránsito hasta que la Justicia pueda resolver la situación con sus progenitores o pueda convocar a una demanda de adopción en última instancia”, amplió el funcionario, siendo que “en el mientras tanto, lo que ofrece el Gobierno Nacional es un subsidio para estas familias que van a asumir estás tareas de acompañamiento. El subsidio va a ser temporal, por los meses que dure el procedimiento que va a hacer la Justicia con relación a los progenitores y a partir de ahí la Justicia va a determinar si ese niño se va a quedar con esa familia o si es conveniente incorporarlos a algún registro de adopción, donde la familia puede participar también”.

Sobre el acompañamiento económico a dichas familias, Maciel advirtió que “el monto es variable, porque tiene que ver con si la familia tiene hijos propios, el monto se incrementa para pesar también la tarea del cuidado de los otros niños, por eso son montos variables y es un programa que recién se acaba de presentar y tiene que crearse una norma todavía”.