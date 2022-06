José María San Martín, el vecino que denuncia a la empresa Camuzzi tras sufrir un accidente en sus veredas en julio de 2019 tras una intensa nevada, publicó una nueva solicitada en los medios fueguinos.

Tomó esa decisión luego de que la firma de gas difundiera un video en el cual se aprecia la caída de un hombre, aunque ese siniestro ocurre en el frente del vecino y no en el de Camuzzi.

Sin embargo, en el documento difundido hoy el vecino ratifica sus dichos y hasta aventura que las imágenes podrían haber sido editadas. Por eso, volvió a pedir a los vecinos que colaboren en el esclarecimiento del hecho al presentarse como testigos y solicitó a la empresa que de a conocer el video completo y no uno editado.

La solicitada

Ante los hechos referidos al siniestro que sufrí el día 02 de julio de 2019, en el frente de la empresa Camuzzi. Y que ya es de dominio público.

Quiero expresar, ante la respuesta de la empresa involucrada que:

A.- El video que la empresa expuso ante los medios de comunicación y las redes sociales carece de certezas, puesto que podría haber sido editado.

B.- Sigo convencido que el día 02 de julio de 2029 entre las 8,30 y 9 hs sufrí una caída producto del incumplimiento de la empresa de la normativa vigente respecto a la limpieza de las veredas luego de las nevadas.

C.- Estoy seguro que los frentistas señalados en el video, no fueron responsables del siniestro, porque como dije, estoy convencido que mi caída ocurrió frente a Camuzi.

D.- Into a que la firma Camuzzi dé a conocer la totalidad del video publicado, para poder determinar las personas que me auxiliaron y verificar la exactitud de las imágenes. En caso que se negare, quedará a la vista que el lugar de mi caída fue al frente de la empresa y no donde señalan, aparentemente, las imágenes.

Confio en la solidaridad de los vecinos de Río Grande y en el ideal de Justicia, que alumbre la búsqueda de la verdad.