La UCR fueguina reclama mayor presencia en Juntos por el Cambio

Ariel Pagella, flamante presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, y Gabriel Clementino, secretario de ese órgano partidario, pasaron por los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina y realizaron un extenso y pormenorizado análisis de la reunión del sábado pasado en donde se renovaron autoridades, y del perfil del partido de los correligionarios de cara al nuevo tiempo político que se avecina.

“Reafirmamos la pertenencia del radicalismo en Juntos por el Cambio, es el espacio en donde tenemos que dar las respuestas y alternativas que la sociedad está esperando tanto en el orden nacional como provincial y local” definió, a modo de declaración, el nuevo presidente de la Convención, Ariel Pagella.

“El radicalismo ha demostrado un nivel de representación no solo en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, sino también en todo el país” a su turno proclamó Clementino, en referencia a las últimas elecciones legislativas, sobre todo las PASO.

Pagella abundó en argumentaciones que justifican la continuidad de la UCR dentro del espacio macrista, intentando distinguirse claramente del espacio que hoy gobierna en el país: “Hay claramente dos posiciones mayoritarias, la posición del kirchnerismo, con un verticalismo marcado, y otra forma de ver la realidad, con más pluralismo, respeto por las individualidades, posibilidades que cada uno se puede expresar, trabajar y aportar. Ese es el espacio de Juntos por el Cambio, donde claramente nos encontramos nosotros identificados”.

Respecto de posicionamientos y candidaturas, el presidente afirmó que se evaluará si “a través de las PASO se definirá quién va a ser nuestro representante en nuestro espacio”.

Lo que destacó Pagella como importante es que, quien asuma la candidatura, “esté en condiciones de poder dar las respuestas que la sociedad está esperando. No se trata de candidaturas para posicionar el espacio o nuestro partido, sino de trabajar para sacar de la situación que se encuentra al país y dar respuestas en la provincia y en los municipios” definió.

Clementino claramente señaló que “no nos gustó, no hemos quedado conformes” con el papel desempeñado por el radicalismo en la anterior gestión encabezada por Mauricio Macri. “El radicalismo tiene historia, gente capacitada, presencia territorialidad, municipios, provincias, sobrada capacidad para, en el marco de Juntos por el Cambio, tener un desempeño mucho más importante y no que estemos meramente acompañando”.

Ambos dirigentes apostaron por la participación radical con candidaturas en todos los estamentos, nacional, provincial, legislatura, municipios y concejos deliberantes: “Para eso estamos trabajando desde la nueva dirigencia del partido. Queremos diseñar políticas de Estado, desde el partido, con equipos técnicos, con sustento, que es lo que siempre nos ha caracterizado” consideró Ariel Pagella a ese respecto.

“Nuestro límite es el kirchnerismo”, insistió a su turno Clementino. Por eso se criticó a lo que entiende son “visiones populistas de dar satisfacciones en lo inmediato y postergar el futuro de toda la comunidad”.

En tal sentido propuso “trabajar poniendo límites, buscar todas las fuerzas políticas que quieran dar soluciones en cuestiones del bien común, del respeto al ciudadano. No deben haber miradas unilaterales, totalitarias, irregularidades, falta de transparencia, oscurantismo administrativo”.

“Si uno es radical, no puede compartir los postulados, la metodología de trabajo del kirchnerismo”, agregó Pagella, y ambos afirmaron que la UCR “claramente estamos en sectores distintos”.

También incluyeron en esa distinción al ex radical Gustavo Mella, hoy gobernador de la provincia: “Melella tiene su espacio FORJA -dijo Clementino-, tiene su propio partido político, no tiene que ver con los radicales K, lo habrá sido, pero hoy tiene su espacio político”.

El ex concejal riograndense también definió claros límites para el radicalismo, hacia la derecha: “Tampoco coincidimos con la extrema derecha. No coincidimos con que no exista el Estado. No queremos un Estado gigante, pero tampoco uno que no esté el Estado. No coincidimos con los planteos de este espacio que se visibiliza a través de (Javier) Milei, no es nuestro pensamiento, creemos en la educación pública, no estamos de acuerdo con la venta de órganos y esas excentricidades” planteó.

Sobre el final de la doble entrevista, Pagella, al definir no estar “ni con este extremo, ni tampoco con el otro”, ensayó una definición de los objetivos y posicionamiento de la Unión Cívica Radical, que no deja de ser la propia historia de ese partido: “Estamos en la postura que hemos estado históricamente, a favor de las libertades individuales, de la educación pública. Ahí nos van a encontrar, en el lugar de siempre, porque somos previsibles” concluyó.