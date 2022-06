En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Orellana comentó que “la actividad propone habitar el museo de una forma diferente, porque nosotros vamos vemos y contemplamos las obras que están, pero en este caso es invadir el museo de una dinámica completamente diferente, una propuesta que es venir animarse a pintar, disfrutar y conocer un poco lo que tenemos, pero con esta impronta de esta nueva dinámica”.

“No hace falta que tengamos conocimiento en arte ni que sepamos dibujar”, expuso el funcionario, y añadió que “la idea es poder venir, compartir con la familia, con los amigos y disfrutar de las sorpresas que tenemos”.

Sobre esta segunda jornada que se realiza con esta modalidad, Orellana detalló que “en este caso la Jam de Dibujo va a convivir un poco con una de las muestras para seguir reivindicando y mostrando a la gente la colección de arte, para conocer lo que es de nuestro patrimonio”.

Asimismo, remarcó que “en cuanto a las edades no hay inconvenientes, puede participar toda la familia”, teniendo en cuenta que “ya desde el año pasado venimos trabajando para que las infancias tengan su lugar en el museo y que todos puedan ser parte del museo, porque después de todo es algo nuestro y el arte es para todos”.

“Vamos a traer algunos disparadores y algunas dinámicas que equipo que está preparando y también apostamos siempre a esa libertad que tiene, esa Independencia que tiene, cada uno de esos artistas increíbles que ha dejado nuestra provincia”, señaló el referente en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

La entrada es libre y gratuita, siendo que no hay que realizar ninguna inscripción. El encuentro será el sábado 25 de junio desde las 17 horas. Está dirigido a jóvenes y adultos, y los interesados pueden llevar elementos de dibujo (Lápices, papel, microfibras, carbonillas, etc) y soportes (Papel, cartulina, etc).