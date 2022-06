Río Grande.- El concejal del Partido Ciudadanos Raúl von der Thusen reiteró su preocupación por la falta de farmacias de turno en nuestra ciudad.

En este sentido señaló que “necesario que exista más de una farmacia abierta por las noches y que las mismas estén mejor distribuidas”, expresó el edil.

Por tal motivo opinó que “ya nos hemos comunicado varias veces con el Colegio de Farmacéuticos para exponer esta demanda de los vecinos y encontrar una solución que sea beneficiosa y que no genere perjuicios a ningún sector, lamentablemente no hemos tenido respuesta alguna, por lo que decidimos reiterar el pedido”.

Asimismo Von der Thusen agregó que “los vecinos necesitan una respuesta rápida, ya que por la llegada del invierno están comenzando los días más fríos y esto genera un gran perjuicio para las personas que deben hacer largas filas a la intemperie, además de las condiciones climáticas, los vecinos deben desembolsar una suma de dinero importante para trasladarse desde un sector a otro, ya que en muchas oportunidades la única farmacia de turno se ubica en sectores alejados del centro de la ciudad”.

También fue reiterada una nota dirigida a la Ministra de Salud, Dra. Judit Di Giglio, con copia al Gobernador de la Provincia, para ponerse a disposición y trabajar en conjunto en una posible solución para esta problemática.

Finalmente, el Concejal recordó la existencia de un artículo de la ordenanza que regula a las farmacias que no se está cumpliendo, para lo cual manifestó que “en 2006 se sancionó la Ordenanza Municipal 2252, que establece la obligatoriedad de que todas las farmacias cuenten con un hall para que los vecinos puedan esperar en un espacio cubierto, hemos detectado que algunas farmacias no lo están ejecutando, por lo que vamos a comenzar a pedir el cumplimiento de esta normativa”.