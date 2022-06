Dos jóvenes fueron atacados este fin de semana de forma cobarde a la salida del boliche bailable Maldito Ibiza por parte de un grupo de vándalos, todo en frente de la Policía.

Como consecuencia de la golpiza, las dos víctimas, hermanos, debieron recibir curaciones en el Hospital Regional Río Grande e incluso por estas horas deben continuar bajo observación por posible desprendimiento de retina.

La situación fue expuesta en ((La 97)) Radio Fueguina por la hermana de ellos, Sol Flynn, quien resaltó que ya se realizó la denuncia pertinente contra uno de los agresores, que estaría identificado, pero también contra dos policías que presenciaron la golpiza y no accionaron.

«Vieron un patrullero policial sobre la avenida y al acercarse para que intervenga ellos no lo hicieron, diciéndoles que vayan a realizar la denuncia. Mis hermanos así como estaban golpeados fueron manejando hasta la comisaría Primera, pero no podían atenderlos porque primero tenían que ir al hospital», denunció. Incluso, relató que la situación se volvió más extraña cuando desde la Comisaría les señalaron que los uniformados no actuaron «porque eran agentes nuevos y no conocían el procedimiento».

Ahora, la familia está a la espera de disposiciones por parte de la Justicia, mientras a su vez aguarda novedades respecto a posibles sanciones a los miembros de la Policía.