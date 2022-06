En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, Vidal señaló que “teníamos la audiencia ayer (por el miércoles) a las 11 de la mañana, pero la empresa no se presentó, presentó un escrito aduciendo que no estaban los términos legales para notificar una audiencia, así que se pasó para el martes”.

En ese marco, la gremialista indicó que se espera por la nueva reunión antes de comenzar a evaluar medidas de fuerza: “Vamos a esperar al martes a ver si se presenta la empresa y lo que nosotros queremos es revertir el tema del despido, porque el compañero lo que quiere es su puesto de trabajo”.

Desde el sindicato afirman que hay persecuciones, maltrato y abuso de autoridad. “Hace 20 días atrás despidieron a una compañera de 17 años y a un chico contratado, y ahora este jueves despidieron a otro compañero que llevaba 22 años dentro de la empresa”, sostuvo la referente, y añadió que “son despidos sin causa, no se pone una causa, pero nosotros nos damos cuenta o más o menos, porque se hace reclamos, porque no se callan la boca o porque no se hace la producción variable que esta empresa pretende, que después de 22 años recién para ellos por ahí no da el perfil o no cumple las expectativas que ellos tienen el compañero”.

“Ya se había hecho una denuncia por maltrato, por abuso de autoridad, lo habíamos hecho en el Ministerio de Provincia, llegó el Ministerio de Nación y eso continuaba -relató Vidal-. Hay abuso de autoridad porque en una asamblea el gerente mismo les dijo que al que no le guste que vaya arriba, firma y se va. Entonces fue a todos los trabajadores, no es solamente a uno, pero la gente necesita el trabajo”.

“ARMAVIR también está trabajando bien porque tiene producción, tiene contratados, hace 20 días atrás se hizo el despido a una compañera de 17 años y a un compañero que está trabajando hace 6 meses, y dos o tres días antes tomó gente contratada, entonces no es porque no tiene trabajo o le sobra la gente, está claro lo que quiere hacer la empresa”, concluyó la representante de los trabajadores textiles en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.