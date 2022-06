El artesano local, Rubén Rodríguez, denunció una discriminación política por la cual no le permitieron ingresar al Paseo de los Artesanos durante varios años y que los expositores no son manualistas sino revendedores de productos.

En declaraciones a La ((97)) Radio Fueguina, Rodríguez comentó que “lamentablemente no puedo entrar, porque se me presente a trabajar en el Paseo en esta gestión y me encontré con que en el Paseo había más revendedores que artesanos y la ordenanza N° 2.888 dice que los revendedores están prohibidos en el Paseo de los Artesanos, que tienen que separar artesanos o productores”.

“Yo al ver eso lo llamé al encargado y lo reclamé y el encargado llamó a la Policía invitándome a salir del Paseo de los Artesanos y esto fue ya hace 6 meses”, relató el trabajador, y agregó que “presentaron una exposición en la Comisaría diciendo que yo lo había insultado y yo no lo insulte, le plantee que la ordenanza 2.888 prohíbe eso e hicieron una exposición”.

“Desde el 28 de diciembre de 2021 no he podido entrar al paseo, yo vendo en la vereda Radio Nacional en la plaza Almirante Brown, en su momento primero estaba la gestión de (Jorge) Martín y pudimos trabajar perfectamente, y cuando vino la gestión de Melella lo nombraron a Tita en su momento a cargo del Paseo de los Artesanos y también me sacaron del paseo, invitándome a salir porque había cambiado la gestión y yo le dije que yo soy artesano no soy político”, expresó el artista en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

Añadió que “desde ese entonces, en las dos gestiones de Melella yo no pude trabajar en el Paseo Artesanos porque dicen que habían cambiado la gestión y que yo no podía trabajar -mencionó Rodríguez-. Antiguamente se abría todos los días y a partir de ahí empezó a abrirse los fines de semana”.

En ese sentido, el artesano pide que el Paseo esté abierto de lunes a lunes, teniendo en cuenta que “los artesanos tienen derecho a trabajar igual que un taxista o un carpintero, un verdulero, el Paseo de Artesanos de Ushuaia se abre todos los días porque los artesanos comen todos los días acá, sería lo mismo”.

“Yo no tengo nada con los revendedores, pero así como nosotros peleamos por tener un Paseo de los Artesanos ellos se tienen que mover por su espacio, pero así como a mí me cobran impuestos, por ejemplo, yo como artesano pago industria y comercio, me exigen que pague AFIP, DGR, Libre Deuda Municipal, cosas que los revendedores no pagan ningún impuesto”, cuestionó el trabajador.

Vale remarcar que ante los reclamos, desde la Intendencia se comprometieron en mantener un encuentro con el vecino: “Ahora se comprometieron a que van a llamar y nos vamos a reunir, pero esperemos que sea así. Nosotros no somos muchos artesanos, artesanos debe haber 10, pero también están los manualistas, hay productores que también pueden entrar al Paseo de los Artesanos a vender sus productos”.

Rodríguez forma parte del grupo de artesanos fundador del espacio que actualmente se realiza. “Antiguamente vendíamos en la plaza y presentamos un proyecto para hacer el Paseo de Artesanos, eso fue antes del 2010,fue aprobado por el Concejo Deliberante en ese entonces y nos dieron el kiosco Fénix”, destacó el artesano, teniendo en cuenta que “en ese entonces el intendente (Jorge) Martín vino con una propuesta, diciendo tengo un lugar mejor para hacerlo que era al lado de Radio Nacional y se hizo y ahí, empezamos a trabajar, no solamente yo, éramos muchos artesanos en ese entonces, éramos 66 artesanos fiscalizados, pero muchos se fueron yendo cuándo terminó, porque no nos dejaron trabajar, así que entonces no se fueron al Bolsón, a Ushuaia o al Tolhuin”.