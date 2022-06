Río Grande.- Este martes se llevó adelante una nueva reunión de comisión que se realizó en el Museo Virginia Choquintel de esta ciudad, donde se debatieron varios asuntos que se encuentran en comisión. Del encuentro participaron los concejales Von der Thusen, Mora, Calisaya, Susñar, Abregú, Campos y Llancapani.

Uno de los asuntos tratados fue el proyecto de la concejal Mora que propone la modificación de la Ordenanza Municipal 2127/2005 Juntas Vecinales, para cual del debate de este proyecto participaron referentes de 15 barrios de la ciudad y el Coordinador de Juntas Vecinales del Municipio Rodrigo Cazenave.

Entre las modificaciones se pretende cambiar el artículo N° 2 de la ordenanza quedando redactada de la siguiente manera “Conformación: A los fines de la constitución de las Juntas Vecinales, en cada solicitud de creación de la entidad barrial deberá acreditar que cuenta dentro de su esfera de acción con un mínimo de cien (100) y un máximo de quinientas (500) parcelas ocupadas por unidades habitacionales. En los casos de los barrios, que se rigen por la ley de propiedad horizontal (Ley Nº 13.512) deberá el peticionante acreditar que abarca una extensión mínima de dos (2) y un máximo de cuatro (4) manzanas. Podrán seguir funcionando con los límites impuestos por la Ordenanza Nº 1381/00, todas aquellas que fueron reconocidas y funcionaron durante su vigencia”.

Tras la reunión, la concejal Mora señaló que “en realidad queremos hacer modificaciones a la ordenanza 2127/2005 que es la que regula las Juntas Vecinales, estamos hablando de una ampliación porque esta ordenanza nos dice que debe tener un mínimo de 100 parcelas y un máximo de 250 parcelas, donde hoy nos encontramos con lugares que tienen hasta 500 parcelas y por eso es que estamos solicitando hacer una ampliación de la cantidad de parcelas”.

También se propone modificar el artículo 8° de la Ordenanza Municipal N° 2127/2005 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8º.- Sub-Comisión Barrial Juvenil: Cada Junta Vecinal podrá organizar dentro de su jurisdicción y en forma conjunta con la Coordinación de Relaciones Comunales de la Municipalidad, la creación de una Sub-Comisión Barrial Juvenil dependiente de la Comisión Directiva, con jóvenes de 14 a 24 años de edad, quienes deberán acreditar domicilio real dentro de la jurisdicción del

mismo”.

En este sentido la edil explicó que “también en la actual ordenanza está escrito sobre una subcomisión juvenil de una edad que está a partir de los 18 años y nosotros estamos bajando la edad a jóvenes de 14 a 24 años de edad”.

Por otro lado señaló que “hace cuatro años que las Juntas Vecinales no realizan elecciones, muchos de los mandatos terminaron en enero de 2020, no se convocaron a elecciones y lo primero que vienen a manifestar los referentes barriales es que quieren llevar adelante las elecciones, pero antes hay que regularizar la situación porque hay que armar los padrones”.

Mora señaló que hoy Río Grande cuenta con “120 barrios, de los cuales solamente 30 están en condiciones de poder regularizarse con una Junta Vecinal, muchos barrios se manejan con referentes barriales, pero también tienen que ver con la impronta del barrio y con las necesidades de cada uno de ellos, nosotros entendemos que la mayoría de los barrios como lo es Chacra II, Chacra IV, entre otros, que ya tienen asfalto, cordón cuneta, recolección de residuos, transporte público, plazas, SUM barriales o sus propios centros de salud no tienen tanto requerimientos como así tampoco forman las Juntas Vecinales, en cambio esto si ocurre en otros barrios de la ciudad”.

La edil sostuvo que “a lo largo del receso vamos a seguir trabajando en la modificación de esta ordenanza juntos a los referentes barriales, además de mantener reuniones con el Ejecutivo para que realicen las modificaciones que ellos ya tienen planteadas, de manera de llegar a la sesión del mes de agosto con todas las modificaciones necesarias”.

Asimismo reflejó que entre las demandas solicitadas por los referentes barriales se encuentran entre otras la “ampliación de las parcelas, dado que hoy nos encontramos con barrios que tienen hasta 720 familias, entonces hacer una ampliación de las mismas en barrios que ya tienen más como es el barrio La Esperanza que tiene 520 familias, no se va a hacer una excepción sino que al momento que se empieza a implementar esta ordenanza, se reglamenta, empiece a correr esta nueva modalidad, o sea, que sea hasta 500 parcelas u 800 parcelas, mientras que los barrios que estaban regularizados de otra manera van a quedar como estaban”.

Por último manifestó que “las elecciones se van a realizar cada tres años, donde cada comisión vecinal tendrá un tiempo de mandato de tres años”, concluyó la concejal Mora.